È morta Joan Didion, la scrittrice e sceneggiatrice leggendaria aveva 87 anni Scrittrice, sceneggiatrice per il teatro e per il cinema, è stata una delle esponenti del “new journalism”.

La letteratura americana perde una delle sue voci più autorevoli: è morta, all'età di 87 anni, Joan Didion. Scrittrice, sceneggiatrice per il teatro e per il cinema, è stata una delle esponenti del "new journalism", che negli anni Settanta ha fatto da ponte tra il vecchio e il nuovo mondo della comunicazione.

La donna simbolo del New Journalism

Joan Didion era una delle principali esponenti del "new journalism", che arricchiva per la prima volta il racconto giornalistico con gli elementi tipici delle narratologia. Questo tipo di giornalismo veniva chiamato "saggistica creativa", ne fecero parte anche Truman Capote, Tom Wolfe, Norman Mailer. Il libro principale di Joan Didion, che al tempo stessa andava a discostarsi da questa corrente per elementi ancora più soggettivi, è stato "Verso Betlemme" del 1968.

I riconoscimenti e le opere

Joan Didion ha scritto cinque romanzi – Run, River (1963), Play As It Lays (1970), A Book of Common Prayer (1977), Democracy (1984), Il suo ultimo desiderio (The Last Thing He Wanted) (1996) – undici saggi tra cui, appunto, Verso Betlemme (1968) e L'anno del pensiero magico con cui ha vinto il National Book Award nel 2005, definito "un capolavoro di due generi: memoir e giornalismo investigativo". Celebre anche Blue Nights (2011), in cui scende a patti con le sue perdite più importanti.

"Panico a Needle Park" con Kitty Winn e Al Pacino

Joan Didion e il cinema

Joan Didion ha firmato anche alcune sceneggiature per il cinema. Alcuni film sono considerati veri e propri cult, sebbene inseriti e menzionati come film minori delle carriere di Al Pacino e Robert De Niro: Panico a Needle Park (1971) e L'assoluzione (1981). Quest'ultimo è basato sul romanzo di suo marito John Gregory Dunne, Verità confessate. Ha scritto anche Plays It as it lays (1972), È nata una stella (1976) e Qualcosa di personale (1986).

La vita privata

Joan Didion è stata sposata con lo scrittore e giornalista John Gregory Dunne. La coppia si sposò nel 1964. La vita della scrittrice è stata segnata da due tragedie: il 30 dicembre 2003, mentre la loro figlia Quintana Roo era ricoverata presso il reparto di cura intensiva in seguito allo shock settico causatole da una polmonite, suo marito fu vittima di un infarto durante una cena. Quintana morì di pancreatite acuta il 26 agosto 2005, all'età di 39 anni. Didion scrisse di questa esperienza nel suo libro del 2011, Blue Nights. In "The White Album", saggio del 1970, racconta di un episodio avvenuto nel 1968, una crisi nervosa. Verrà scoperto, successivamente, che era affetta da sclerosi multipla.

I libri più importanti di Joan Didion sono pubblicati in Italia da Il Saggiatore. Sui canali ufficiali, la casa editrice scrive: "Noi continueremo a respingere la tua mortalità, ma quanto ci mancherai".