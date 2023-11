Svelati i nuovi ritratti ufficiali di Leonor e Sofia di Spagna Sul sito della corona spagnola sono state cambiate le foto ufficiali delle figlie di Felipe VI. Delle immagini che rimarcano ancora di più il diverso destino delle sorelle.

A cura di Annachiara Gaggino

Leonor e Sofia di Spagna

Sul sito della casa reale spagnola qualcosa è cambiato. Il 31 ottobre la principessa Leonor ha compiuto 18 anni, evento che ha segnato un cambiamento radicale nella sua vita. La figlia di Felipe VI, infatti, può ufficialmente succedere al padre sul trono, ma dovrà anche affiancarlo nei principali eventi e cerimonie oltre che poterlo sostituire in sua assenza. In seguito alla cerimonia in cui la principessa delle Austrie ha giurato fedeltà alla costituzione, il ritratto ufficiale di Leonor di Spagna è cambiato, e anche quello della sorella, andando a sostituire le immagini risalenti al 2020 che le rappresentavano ancora bambine.

Da sinistra, Leonor, Felipe VI, Letizia Ortiz e Sofia

Il ritratto ufficiale di Leonor, futura regina di Spagna

La foto ufficiale che appare ora sul sito della corona iberica è stata scattata proprio il giorno del giuramento. La principessa delle Austrie appare con il completo bianco firmato Sastreria Serna dove è appuntata la spilla del Toisón de Oro, il simbolo che viene sfoggiato dagli eredi al trono per rappresentare il loro status, ufficializzato proprio mediante l'evento simbolico, con cui ha accettato il suo destino: diventare il Capo di Stato. Per ora, però, il padre gode ancora di ottima salute e non sembra intenzionato ad abdicare e la neo diciottenne può continuare a godersi la giovane età e dedicarsi allo studio all'Accademia militare.

Leonor di Spagna

Anche la foto dell'infanta Sofia è cambiata

Il destino delle due sorelle si allontana sempre di più, e il fatto viene rimarcato anche dal ritratto ufficiale. L'immagine dell'infanta Sofia è stata scattata lo stesso giorno di quello della principessa Leonor, dopo il giuramento, la secondogenita indossa il vestito floreale in seta di Erdem ed è molto meno formale e autoritario rispetto al quello dell'erede al trono. Alla più giovane spetta un futuro diverso, con un ruolo sicuramente attivo, ma anche con maggiori libertà.