Stivali alti, borse a mano e cinture: gli accessori di tendenza dalle sfilate Autunno/Inverno 22-23 Stivali cuissardes e borse clutch da portare a mano, passamontagna e cinture da indossare su giacche e cappotti, ecco gli accessori di tendenza dalle sfilate di moda Autunno/Inverno 2022-2023.

A cura di Marco Casola

Versace

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2022-23 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quali sono gli accessori must per completare i look dell'Autunno/Inverno 2022-2023? Quali le borse e le scarpe su cui puntare per la stagione fredda? Dagli stivali cuissardes alle borse clutch in versione maxi, da portare a mano, fino alle cinture grosse che si indossano su cappotti e giacche, passando per il balaclava, ovvero il passamontagna che copre la testa e parte del volto, e per i guanti lunghissimi, in lana, velluto o pelle, ecco tutti gli accessori da avere, quelli che hanno spopolato sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-2023 dei grandi stilisti alle fashion week di New York, Londra, Milano e Parigi.

Il balaclava che copre la testa e il collo

Ormai il balaclava, ovvero il passamontagna realizzato in lana o altro tessuto che copre la testa e parte del volto, è un vero e proprio must. Lo abbiamo già visto protagonista quest'inverno sui red carpet indosso alle star, negli editoriali di moda e in passerella. Anche il prossimo anno sarà di tendenza. Il particolare accessorio ha sfilato sulle passerelle di marchi moderni e all'avanguardia, da Vitelli ad AndreAdamo, passando per Coperni e GCDS. Il balaclava ha fatto la sua comparsa anche nelle collezioni di brand più classici, come Brunello Cucinelli e e Beatrice B. E' apparso, poi, da Dolce&Gabbana, Ferrari e Proenza Schouler, nelle cui collezioni diversi look sono completati con balaclava in tessuto trasparente o lana.

AndreAdamo

La cintura da indossare su giacche e cappotti

Il prossimo inverno l'accessorio must che non può mancare nel look è la cintura, grossa, con maxi fibbia o dalle linee originali e geometriche. La cintura non si nasconde più sotto il maglione: resta in bella mostra e si indossa addirittura su camicie, giacche e cappotti. Da Chloé cinturoni in pelle nera sfilano sui cappotti dal decoro grafico a colori, Alberta Ferretti abbina cinture in pelle marrone a giacche in lana color cammello, mentre da Jil Sander appaiono originali cinture a fiocco su giacche kimono e cappotti dai colori pastello. Più sottili le cinture scelte da Lorenzo Serafini per completare i look di Philosophy con maxi piumini in vernice, mentre nella collezione Autunno/Inverno 22-23 di Vìen cinture multiple indossate su blazer candidi sottolineano il punto vita alto. Tod's, infine, propone maxi cinturoni dalla fibbia metallica e tonda che si indossano sopra i cappotti.

Etro

La maxi clutch da portare a mano

La borsa must per il prossimo inverno? Senza dubbio la maxi clutch rettangolare da portare a mano. Dite addio alle pochette mini e alle tracolle, la borsa più trendy dell'Autunno/Inverno 2022-2023 ha linee semplici ed essenziali e assomiglia a una maxi busta da lettera. Varianti in pelle nera le abbiamo viste da Bottega Veneta, Tod's e Versace, dove sfilano clutch trapuntate e maxi. Frange e intrecci nella pelle caratterizzano i modelli di borse clutch che hanno sfilato da Chloé, mentre colori accesi e decori folk decorano le bustine di Valentino e Luisa Spagnoli.

Versace

I guanti lunghi

Dopo che Prada, lo scorso inverno, ha lanciato i guanti in pelle con tasca tridimensionale, quest'accessorio è diventato protagonista in passerella. I guanti visti sulle passerelle Autunno/Inverno 22-23, sono praticamente tutti lunghi e ricordano i classici modelli eleganti che si indossano nelle occasioni importanti. Lorenzo Serafini di Philosophy segue la tendenza proponendo lunghi quanti neri in pelle con dettagli colorati; Jil Sander sceglie, invece, pelle in bianco o marrone. DROMe completa i look invernali con lunghi guanti tagliati sulle dita, mentre ricordano i guanti da motociclista i modelli che hanno sfilato da Dior e Balmain. Fendi completa i diversi look della collezione A/I 22-23 con lunghi quanti in lana rossa o color nude, sono trasparenti quelli visti da GCDS, pitonati quelli firmati MM6 Maison Margiela. In tessuto fucsia o total black i lunghi guanti aderenti di Valentino, Off White e Versace.

Philosophy di Lorenzo Serafini

Gli stivali cuissardes

I cuissardes, ovvero gli stivali alti fin sopra la coscia, continuano a essere un must have per l'inverno. Il moderno di stivale alto completa moltissimi look delle collezioni Autunno/Inverno 22-23 che hanno sfilato a Parigi, Milano e New York. Sono bianchi e in pelle intrecciata, con punta tonda e tacco largo, i cuissardes di Bottega Veneta, in vernice rossa quelli firmati Vivienne Westwood, martellati a effetto cocco i maxi stivali che hanno sfilato da Giambattista Valli. Diesel e Trussardi propongono modelli in nero o marrone altissimi, che coprono l'intera coscia, mentre hanno punta squadrata i cuissardes di Acne Studios. Talloni imponenti e punte con una forma che ricorda le dita dei piedi caratterizzano gli originali stivali firmati Givenchy e Moschino. Isabel Marant, infine, fa sfilare modelli in pelle bianca con impunture e orli a vivo.