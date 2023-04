Stéphanie di Monaco diventa nonna: il significato del nome della figlia di Louis e Marie Ducruet C’è una principessina in più a Monaco: il figlio di Stephanie è diventato padre di una bambina e ha svelato il nome con un tenero post sui social.

La famiglia reale di Monaco si è allargata: la principessa Stéphanie è diventata nonna per la prima volta. Qualche giorno fa infatti è venuta al mondo la prima figlia di Louis Ducruet, il figlio del primo marito della principessa, Daniel Ducruet. Louis e la moglie Marie Chevallier hanno condiviso su Instagram la prima foto della neonata, svelando il nome scelto per la piccola royal monegasca.

La storia e il significato del nome Victorie

La prima nipote di Stéphanie è nata lo scorso 4 aprile e l'annuncio ufficiale è stato dato dal principe Alberto di Monaco. Solo a diversi giorni di distanza i genitori – Louis e Marie – hanno deciso di condividere con il mondo uno scatto del piedino della figlia e il nome: Victoire Ducruet. Victoire è il corrispondente francese di Vittoria, nome femminile che rimanda alla mitologia romana e alla divinità alata del trionfo. Victoria, come la Nike greca, viene spesso raffigurata come una giovane donna con le ali che guida un carro, e tiene in mano una corona di alloro per incoronare i vincitori (tanto che il suo nome è entrato nel linguaggio comune). Un auspicio di fortuna, quindi, e di successo.

Il matrimonio di Louis Ducruet e Marie Chevallier

Louis Ducruet e Marie Chevallier si sono sposati nel 2019: la loro storia d'amore, lontana dai gossip e dagli scandali, è iniziata almeno un decennio prima, quando erano entrambi giovanissimi. Louis, che oggi ha 30 anni, ha sempre scelto di vivere in modo riservato, probabilmente consapevole dell'appetito vorace della stampa, che anni prima aveva seguito tutti gli amori (e gli scandali) di mamma Stéphanie. Avrà già conosciuto la ‘zia' Charlene Grimaldi?