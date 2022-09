Sophie di Wessex, l’ultimo omaggio alla regina: sul cappotto fa ricamare i suoi fiori preferiti Sophie di Wessex ha seguito in prima linea i funerali di Stato della regina Elisabetta II. Avendo sempre avuto un rapporto profondissimo con lei, ha trovato un modo dolcissimo per renderle omaggio per l’ultima volta.

Sono passati diversi giorni dai funerali di Stato della regina Elisabetta II ma, nonostante ciò, se ne continua a parlare. Le cerimonie e i lunghissimi cortei che hanno accompagnato la salma della defunta da Buckingham Palace al castello di Windsor sono stati solenni ed emozionanti e, visto che l'evento leggendario è stato trasmesso in diretta in ogni parte del mondo, è stato seguito da milioni di spettatori. Solo oggi, però, cominciano a essere più chiari i dettagli e gli omaggi nascosti nei look che i Windsor hanno scelto per dare l'ultimo addio alla sovrana, dalla spilla della piccola Charlotte al foulard sulla sella del pony reale. In quanti hanno notato che anche Sophie di Wessex non ha lasciato nulla al caso nel suo outfit?

Il cappotto personalizzato di Sophie di Wessex

Sophie di Wessex è la moglie del principe Edoardo, uno dei quattro figli della regina Elisabetta II, e durante i lunghissimi cortei funebri di lunedì 19 settembre è stata inquadrata spesso nelle dirette televisive. Il motivo? Ha sempre seguito le processioni in auto al fianco di Meghan Markle. La cosa che in pochi sanno è che Sophie e la sovrana condividevano un legame profondissimo, tanto da considerarsi come mamma e figlia. La Duchessa, dunque, non ha potuto fare a meno di onorare la suocera in modo dolcissimo durante il suo "ultimo viaggio". Ha indossato un lungo coat-dress nero di Suzannah London e lo ha fatto personalizzare con dei fiori ricamati tono su tono. Per la precisione si tratta dei mughetti, i preferiti della compianta monarca (che li aveva scelti anche per comporre il bouquet della sua incoronazione).

Sophie di Wessex con i Royals ai funerali di Stato

Sophie di Wessex rispetta la tradizione del total black

Nel look da lutto di Sophie di Wessex non sono mancati i dettagli glamour, naturalmente sempre neri come impone il protocollo reale. La moglie del principe Edoardo ha abbinato il cappotto a un paio di collant coprenti e a dei décolleté col tacco di LK Bennett. Non è mancato il cappellino con i fiori applicati in pieno stile britannico (un modello di Jane Taylor London) e la maxi spilla di diamanti, questa volta a forma di fragole (in precedenza la Duchessa l'aveva indossata ad Ascot). Insomma, Sophie è riuscita a rendere omaggio alla sovrana con eleganza, devozione e stile proprio come fatto da Kate Middleton, confermandosi una delle donne più glamour della casa reale.