Sono queste le 6 borse di tendenza su cui puntare durante i saldi invernali 2026

Borsa Miu Miu

I saldi invernali sono il momento giusto per acquistare quel modello di borsa su cui si erano messi gli occhi a inizio stagione, per fare affari riuscendo ad accaparrarsi l'accessorio del momento a un prezzo ridotto. Va detto che moltissimi brand di lusso non inseriscono nei saldi di fine stagione le borse o i capi continuativi, possiamo però dare uno sguardo alle passerelle invernali e alle tendenze del 2026 per lasciarsi ispirare e capire quali sono le bag più trendy da scegliere per completare l'outfit. Dopo aver dato un'occhiata alle scarpe di tendenza, ecco una mini guida alle borse di tendenza per l'inverno 2026 con i modelli su cui puntare durante i saldi invernali.

Le borse per l'inverno 2026: colori e fantasie di tendenza

Per quanto riguarda colori, materiali e fantasie, le tendenze dell'inverno prevedono l'utilizzo di una palette calda e avvolgente, fatta di nuance come il marrone, il cioccolato, il cognac e il caramello. Il bianco, eletto da pantone colore dell'anno, prende poi il suo posto anche tra gli accessori decretando l'arrivo delle borse color panna tra i modelli da avere. In opposizione alla semplicità di colori come il bianco e il marrone abbiamo poi fantasie iper vistose caratterizzate da disegni maculati e pattern animalier.

Le borse marroni

Da almeno un paio di stagioni il marrone ha definitivamente preso il posto del nero, sostituendo la nuance classica per eccellenza anche negli accessori. Via dunque con maxi bag da giorno in pelle testa di moro o con pochette da sera e medium bag tutte declinate in tonalità differenti di marrone.

I modelli must da cui prendere ispirazione – Sulle passerelle invernali abbiamo visto sfilare grosse borse a spalla in pelle brown, decorate con lunghe frange, da Sportmax, mentre Stella McCartney illumina questa nuance scura con tessuti eco a effetto vernice, Ferragamo propone infine tonalità più chiare e tendenti all'arancio nei modelli cognac con hardware metallico.

Borsa marrone con frange Sportmax

Borsa in vernice Stella McCartney

Borsa in pelle color cognac Ferragamo

Le borse bianche

Il Cloud Dancer, ovvero una tonalità di bianco sporco, è secondo Pantone il colore dell'anno, non potevamo non inserire nella nostra guida alle borse di stagione da scegliere durante i saldi i modelli in pellame e tessuti candidi. Le tonalità cozy di panna, e quelle più fredde di bianco totale, sono perfette per creare in inverno un look da sfoggiare in montagna o per illuminare in città un outfit composto con capi scuri e pesanti. La borsa bianca dà un tocco inaspettato all'outfit senza renderlo troppo eccessivo e vistoso.

I modelli must da cui prendere ispirazione – Sulla passerella invernale di Louis Vuitton abbiamo visto sfilare moltissime borse iconiche della Maison in varianti chiare e in pellami verniciati color panna. Prada sceglie un bianco totale per le chicchissime borse a mano dal formato a trapezio, che si abbinano a contrasto con abiti tunica in total black. Più caldo il bianco delle mini bag, da portare a mano o a spalla, griffate Miu Miu, che nei look del brand si abbinano con cardigan bon ton dai colori acidi e con gonne in pelle color marrone.

Borsa in vernice effetto cocco Louis Vuitton

Un look della sfilata Autunno/Inverno 2025–2026 di Prada

Mini bag bianca Miu Miu

Le borse animalier maculate

Stampe e fantasie animalier quest'anno sono di gran moda, anche gli accessori non restano immuni dalla tendenza e sono coperti da affascinanti disegni sauvage, che ricordano il manto di un leopardo o di un pitone. Il maculato diventa protagonista su borse dalle linee essenziali in cui la fantasia prende il sopravvento per donare al look basic un tocco più rock e vistoso.

I modelli must da cui prendere ispirazione – Un macro pattern maculato sfila da Versace, nell'ultima collezione firmata da Donatella Versace, su medium bag dalle linee sinuose e scultoree dove il print animalier copre ogni dettaglio, dalla chiusura alla tracolla. E', invece, micro il maculato scelto dal dsigner Marco De Vincenzo per le borse a mezzaluna di Etro, da abbinare a contrasto con abiti a stampa paisley o floreale creando un particolarissimo effetto mix and match nell'outfit. Infine le borse animalier sono state protagoniste sulla passerella invernale di Fendi, Maison che propone i suoi modelli iconici sormontati da pattern maculati stampati sulla pelle.

Borsa in cavallino Versace

Bag maculata Etro

Borsa animalier Fendi

Forme e modelli di tendenza

Il 2026 sembra essere l'anno dei contrasti: convivono forme appuntite e geometriche, alternate a linee sinuose e ondeggianti. Tra le borse must have ci sono cartelle spigolose da portare a mano, borse mezza luna, morbide shopping bag a sacco e borsette a forma di cubo o ancora bowling bag riviste e corrette in chiave Y2k, con tasche e zip, da portare a spalla.

Le bowling bag con le tasche

Tra i modelli più cool di stagione ci sono le bowling bag o bauletti dalle forme medie e che si portano a spalla, che quest'anno sono impreziositi con taschine volumetriche o zip e hanno forme squadrate. Queste borse super girly ricordano quelle di moda negli anni 2000 ma sono più pratiche, capienti e morbide, adatte a look da giorno ma abbinabili anche a completi glam da sera.

I modelli must da cui prendere ispirazione – Miu Miu ha decretato il ritorno di queste borse proponendole da diverse stagioni in passerella, in pellami sui toni del marrone a effetto used, e facendole diventare un modello continuativo del brand. Nella collezione invernale di Stella McCartney ci sono poi bauletti simili in vernice brown, mentre GCDS disegna varianti geometriche in total black

Borsa a mano Stella McCartney

Medium bag GCDS

Bauletto in pelle invecchiata Miu Miu

Le borse cartella in stile 24h

Il 2026 è stato l'anno del power suit, ovvero del completo da business woman con blazer e pantaloni palazzo. Per completare il look must have servono borse a mano dalle linee spigolose che ricordano le classiche 24h utilizzate per l'ufficio. Le borse a cartella sono perfette per il giorno, capienti e comode, contengono tutto il necessario donando al look quel tocco super chic e ricercato.

I modelli must da cui prendere ispirazione – Balenciaga, con l'ultima collezione disegnata da Demna, celebra l'office look con una serie di completi "da impiegato", tutti completati con borse 24h in pelle nera. Da Fendi sfilano borse cartella da portare a mano, realizzate in pellami morbidi e linee meno spigolose, mentre Louis Vuitton disegna per l'inverno borse a mano dagli angoli arrotondati che ricordano le classiche valigette 24h, qui declinate in colori come grigio perla oppure ottanio.

Borsa 24h Balenciaga

Borsa a mano Fendi

Borsa a mano Louis Vuitton

Le moon bag

In opposizione alle borse squadrate e spigolose, tra i modelli per l'inverno spiccano le moon bag, borse mini o medie dalle linee arrotondate che ricordano una mezza luna. Le varianti a semi cerchio sono diverse, si va dai modelli mini da portare a mano fino a quelli più grossi e capienti, realizzati in pellami morbidi come il suede, che si indossano anche a spalla. Questi modelli donano al look quel tocco dal sapore hippie e boho chic.

I modelli must da cui prendere ispirazione – Sulla passerella invernale di Louis Vuitton spiccano le mini bag a mezza luna con pellami color caramello a effetto cocco, impreziositi con catene gold, e che si abbinano su look il layering di colore. Più morbide le borse a mezza luna di Etro, in suede marrone profilate in pelle, Fendi gioca, infine, con i blocchi di colore per le moon bag invernali da portare a mano.

Borsa a mezza luna Louis Vuitton

Moon bag Etro

Moon bag Fendi

Le cubo bag

Tra i modelli più nuovi e originali per l'inverno ci sono le cubo bag, ovvero quelle borse dalle forme mini che ricordano i secchielli ma hanno linee quadrate e non tondeggianti. Questa è la versione invernale del tipico secchiello estivo e viene realizzata in tessuti più scuri o con inserti in suede e pellame scamosciato. Si tratta di borse a mano dalle dimensioni mignon, quindi più adatte a look serali.

I modelli must da cui prendere ispirazione – Sulle passerelle invernali questi modelli a cubo hanno spopolato soprattutto da Hermes che, per la stagione fredda, propone varianti in pelle color cioccolato dell'iconico modello Picotin ispirato al mondo equestre, che richiama le forme dei sacchetti che contengono il mangime per i cavalli.