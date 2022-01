Soleil Stasi in rosa al GF Vip: il look anni 2000 con maniche a sbuffo e pantaloni coi tasconi Ieri sera è andata in onda la 37esima puntata del GF Vip 6 e ancora una volta a tenere banco è stato il controverso rapporto tra Soleil Stasi e Delia Duran. L’influencer ha puntato tutto su un look rosa antico: si è ispirata agli anni 2000, abbinando crop top con maniche a sbuffo e pantaloni coi tasconi.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, lunedì 24 gennaio, è andata in onda la 37esima puntata del Grande Fratello Vip 6 e ancora una volta a tenere banco è stato il controverso rapporto tra Delia Duran e Soleil Stasi. Alex Belli non ha potuto fare a meno di intervenire (anche se in precedenza aveva dichiarato di voler lasciare sua moglie "libera") ed è stato addirittura cacciato dallo studio dal conduttore Alfonso Signorini. Al di là degli screzi e delle incomprensioni, le due concorrenti hanno messo in scena una vera e propria sfida di stile. Se la venezuelana ha puntato tutto su un appariscente look giallo acceso, l'influencer ha preferito un il rosa antico, ispirandosi agli anni 2000.

Il completo rosa di Soleil al GF Vip

Nella scorsa puntata del GF Vip Soleil si era trasformata in una dark lady, mentre questo lunedì ha scelto un più romantico rosa antico, anche se ha lasciato l'ombelico in bella mostra. Per la diretta ha infatti indossato un completo di raso completamente drappeggiato ispirato ai primi anni 2000. È firmato Agua Project ed è caratterizzato da un crop top con scollo a barca e pompose maniche a sbuffo e da un paio di pantaloni a vita bassa con dei grossi tasconi laterali e un arriccio lungo tutta la silhouette. Quanto costano i due capi? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti rispettivamente a 299 e 285 euro.

Soleil in Agua Project

Soleil indossa le scarpe griffate

Nel romantico look rosa di Soleil non è mancato il dettaglio di lusso. L'influencer ha completato l'outfit con gli iconici pumps in pelle e rete di Bottega Veneta, per la precisione il modello Stretch in color avorio (prezzo 750 euro). Per quanto riguarda i capelli, ha detto temporaneamente addio alle onde sauvage e agli accessori da principessa come fermagli di cristalli e cerchietti gioiello, ha preferito una piega extra liscia con la fila centrale che ha messo in risalto le lunghezze. Insomma, ancora una volta Soleil ha dimostrato di essere una delle icone fashion della casa: riuscirà a mantenere questo primato fino alla fine del reality?