Soleil Sorge con il look pigiama al GF 6: al confronto con Alex Belli sfoggia i pantaloni “da Aladino” La 42esima puntata del Grande Fratello Vip ha acceso di nuovo i riflettori su Soleil Sorge: questa volta ha cambiato stile, scegliendo un particolare completo pigiama.

Il 17 febbraio è andata in onda la 42esima puntata del Grande Fratello Vip 6: al centro della puntata ancora una volta il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo il rientro di Belli nella casa più spiata d'Italia il rapporto tra le due donne si è complicato fino al punto in cui Soleil ha fatto un passo indietro, rinunciando all'amicizia con Alex. Durante il grande confronto Soleil e Delia Duran avevano scelto look molto diversi, ma per una strana coincidenza dello stesso colore rosa perlato: casualità? Fatto sta che Soleil ha dato prova ancora una volta di saper sperimentare con stili diversi, sfoggiando un inedito look "pigiama" con i pantaloni ampi e morbidi, alla orientale.

Soleil con il completo "pigiama"

Siamo abituati a vedere Soleil con minidress, gonne lunghe o completi aderenti da "dark lady". In questa nuova puntata però la concorrente ha deciso di cambiare stile: per il grande confronto con Alex Belli e Delia Duran ha indossato un completo avorio lucente in stile pigiama. La giacca era stretta da una cintura in vita mentre i pantaloni, molto ampi e morbidi, avevano una particolare forma "alla Aladino", cioé larghi sulla gamba e stretti alla caviglia. Il look, curato ancora una volta dallo stylist Matteo Evandro, era interamente firmato Shiki e anticipa la collezione Primavera/Estate 2022.

Soleil in Shiki

Soleil con la collana maxi di perle

Rispetto all'abito originale, il look di Soleil aveva alcune modifiche: la fusciacca in vita era più corta e i pantaloni terminavano con l'elastico alla caviglia anziché essere ampi fino a terra. Per completare il look ha scelto gioielli dorati: un tripudio di anelli sulle mani e una collana di perle in versione XXL, con un fermaglio dorato.

Soleil con la maxi collana di perle

Generalmente le concorrenti non indossano gioielli così grandi per non disturbare i microfoni, ma questa volta Soleil ha fatto un'eccezione (per poi toglierla nella Mistery Room). Soleil ha spiegato ad Alfonso di sentire di nominare un posto alla finalissima del 14 marzo: sicuramente durante questa lunghissima edizione è stata una delle indiscusse protagoniste per la sua storia e per il suo stile, eclettico e bohémien.