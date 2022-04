Simone Ahley, la Kate di Bridgerton 2 si è tatuata da sola: ha seguito il tutorial di una prigione L’attrice Simone Ashley somiglia all’intrepida Kate Sharma: durante lo show ‘Jimmy Kimmel Live!’ ha rivelato il suo talento…per i tatuaggi!

A cura di Beatrice Manca

La serie in costume Bridgerton 2 è uscita da pochi giorni su Netflix e, prevedibilmente, è già uno dei titoli più visti della piattaforma. Merito degli intrecci amorosi, dei costumi spettacolari (una vera gioia per gli occhi!) e soprattutto della chimica tra i due attori protagonisti: Jonathan Bailey, che interpreta Anthony Bridgerton nello show, e Simone Ashley, nel ruolo della misteriosa e affascinante Kate Sharma. L'attrice nella vita reale è intraprendente e avventurosa proprio come Kate: si è perfino fatta un tatuaggio da sola!

L'attrice di Bridgerton ha imparato a tatuarsi in lockdown

L'attrice Simone Ashley è stata ospite dello show Jimmy Kimmel Live! dove ha raccontato di come ha passato il lockdown a Los Angeles nel 2020. Per un po' si è dilettata tingendo magliette con la tecnica tie-dye e cucinando banana bread, ma poi ha avuto l'idea del secolo: perché non farsi un tatuaggio? Peccato che in tempo di pandemia tutti i negozi specializzati fossero chiusi, quindi l'attrice ha comprato online una tattoo pen per realizzarlo in casa. A quel punto ha cercato su Youtube un tutorial completo e si è imbattuta in un video caricato da ‘PrisonTattoo.com'. Solo a quel punto Simone ha capito cosa stava guardando: "Wow – ha detto – è un detenuto che fa video di tatuaggi in prigione, questa sì che è un'ottima idea!".

Simone Ashley, la protagonista di Bridgerton 2

Il tatuaggio "fai da te" di Simone Ashley

Il video le ha dato tutte le informazioni necessarie e alcuni suggerimenti: usando un certo tipo di deodorante in stick, per esempio, poteva creare la reazione chimica necessaria sulla pelle per la carta transfer. Ma non è finita lì perché Simone Ashley ci ha preso la mano, iniziando a tatuare anche gli amici e i compagni di cast. Alla fine dell'intervista l'attrice ha mostrato alla telecamera il suo tatuaggio: una piccola sfinge sulla caviglia, che inizialmente il presentatore ha scambiato per un cane. Siamo sicuri che il personaggio Kate Sharma, ribelle e insofferente alle regole di corte, avrebbe apprezzato!