Bridgerton 2 in arrivo su Netflix: come sono gli attori nella vita reale Il 25 marzo arriveranno su Netflix gli episodi della seconda stagione di Bridgerton. Come sono gli attori nella vita reale? Eccoli sul red carpet dell’anteprima mondiale che si è tenuta a Londra.

A cura di Giusy Dente

Costumi da favola, canzoni pop famosissime rivisitate ad arte, scene di sesso, attori belli e affascinanti: Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal, Le regole del delitto perfetto) ha costruito Bridgerton su elementi che messi insieme hanno fatto centro. La prima stagione della serie tv è stata uno dei prodotti di Netflix di maggiore successo, lo scorso anno. Il pubblico ha amato la trama arricchita di mistero e pettegolezzi, si è addentrata nelle vite lussuriose e peccaminose dei protagonisti, ne ha conosciuto i più intimi segreti. La produttrice ha fatto una scelta particolare: quella di ambientare il costume drama in un’immaginaria società ottocentesca multietnica. Difatti molti attori del cast sono neri. Ma come sono, quando non indossano i sontuosi abiti della serie tv? Ecco come erano vestiti all’anteprima mondiale di Bridgerton 2.

Bridgerton 2 è in arrivo

La seconda stagione di Bridgerton 2 sta per sbarcare su Netflix: i nuovi attesissimi episodi saranno disponibili sulla piattaforma a partire dal 25 marzo. L'anteprima mondiale si è svolta alla Tate Modern di Londra: il cast al completo (o quasi) ha sfilato sul red carpet. C'erano Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Simone Ashley (Kate Sharma), Charithra Chandran (Edwina Sharma), mentre era assente Nicola Coughlan (Penelope Featherington).

in foto: Simone Ashley in Gucci

Mancava all'appello anche Regé-Jean Page, il Duca della prima stagione, che però purtroppo non farà parte della seconda. Questi nuovi episodi, infatti, daranno spazio a nuovi personaggi soprattutto femminili. Le donne sono in primo piano sin dall'inizio, ma in Bridgerton 2 assisteremo al debutto in società di Eloise e conosceremo le tre donne della della famiglia Sharma.

in foto: Luke Thompson in Malone Souliers

Gli attori di Bridgerton sfilano sul red carpet

Simone Ashley ha indossato un crop top in seta bianca con maxi ruches, guanti lunghi in tulle nero con ruches, gonna midi in pizzo nero con ricamo di cristalli e dettagli in velluto plissé verde, lingerie con motivo GG, parigine a rete e sandali con tacco alto. Per completare il look, l'attrice ha sfoggiato orecchini con pendenti in oro bianco con diamanti bianchi. Luke Thompson invece ha indossato il modello Miles di Malone Souliers.

in foto: Charithra Chandran in Carolina Herrera

Sia Shonda Rhimes che Charithra Chandran si sono affidate a Carolina Herrera. Abito rosso fuoco con maniche a sbuffo e ricami floreali per la produttrice, mentre la giovane attrice ha puntato su un abito con strascico e stampa a fiori. Completo di Tom Ford per Jonathan Bailey, mentre Golda Rosheuvel si è affidata a un abito verde con mantello del brand britannico Central Saint Martins, della stilista emergente Mia Coco Chambers.