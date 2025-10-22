Silvia Toffanin veste d’oro a This is Me: il look della seconda puntata vale quasi 2mila euro

Oggi va in onda la seconda puntata di This is Me, quella che celebra i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. Chi ha firmato e quanto costa l’abito d’oro della conduttrice Silvia Toffanin?

Continua il successo di This is Me, il programma di Canale 5 che celebra alcuni degli artisti che hanno fatto la storia di Amici, del mondo della musica e dello spettacolo. La scorsa settimana è partita la seconda edizione e tra gli ospiti speciali che hanno calcato il palco ci sono stati Gigi D'Alessio e Laura Pausini. Stasera, mercoledì 22 ottobre, va in onda la seconda puntata, la cui grande protagonista è Lorella Cuccarini, chiamata a festeggiare i suoi straordinari 40 anni di carriera. Al di là dei colleghi invitati a raccontarla, da Amadeus ai Pooh, fino ad arrivare ad Angelina Mango e Sarah Toscano, a farla da padrona negli studi Mediaset è la conduttrice Silvia Toffanin. Chi ha firmato e quanto costa il suo look d'oro?

Chi ha firmato l'abito gold di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è la grande protagonista di This is Me, il programma di interviste tornato su Canale 5 in prima serata. Nella seconda puntata, quella dedicata a Lorella Cuccarini, ha deciso di brillare scegliendo un look total gold. Seguita dalla stylist Susanna Ausoni (che cura i suoi outfit anche a Verissimo), ha scelto di affidarsi alla Maison Dolce&Gabbana, sfoggiando un abito scintillante della collezione Fall/Winter 2023-24.

Terza puntata di This is Me

Si tratta di un modello a tubino dalla silhouette fasciante e sensuale, è in lurex oro, ha la gonna sotto al ginocchio, le maniche lunghe e lo scollo dritto drappeggiato su spalle , qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 1.950 euro.

Abito Dolce&Gabbana

Quanto costano i sandali di Silvia Toffanin a This is Me

Per completare il tutto Silvia Toffanin ha scelto un paio di sandali coordinati, sempre d'oro e di Dolce&Gabbana, in pelle a effetto specchio e con un vertiginoso tacco a spillo. Anche in questo caso il prezzo non è propriamente economico, sul sito ufficiale le scarpe vengono vendute a 795 euro.

Silvia Toffanin in Dolce&Gabbana

Make-up dai toni naturali, capelli sciolti e lisci che mettono in risalto le sfumature sui toni del biondo e sorriso stampato sulle labbra: la conduttrice di This is Me è un'indiscussa icona di bellezza e di stile capace di distinguersi per eleganza in ogni occasione. Cosa indosserà per la terza puntata del programma della prossima settimana?