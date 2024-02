Sharon Stone a Milano per le sfilate: è icona di stile con l’intramontabile total black La sfilata di Tom Ford alla Milano Fashion Week ha portato in Italia anche Sharon Stone, che era tra il pubblico assieme a Uma Thurman. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

In questo momento gli occhi del mondo fashion sono puntati su Milano, la città che sta ospitando la Settimana della Moda. Le grandi Maison stanno portando in passerelle le attesissime nuove collezioni, le linee Autunno/Inverno 2024-25. La giornata di giovedì è stata densa di appuntamenti importanti, con nomi di spicco in calendario e il debutto di nuove direzioni creative (Tod's e Blumarine). Hanno sfilato Prada, Emporio Armani, Moschino, GCDS. La giornata si è chiusa con lo show di Tom Ford, che ha richiamato in Italia star di Hollywood e celebrità da ogni parte del mondo.

Tom Ford sfila alla Milano Fashion Week

Le sfilate della terza giornata di Milano Fashion Week si sono aperte con lo show di Max Mara e si sono chiuse con quello di Tom Ford, Maison che vede Peter Hawkings nel ruolo di Direttore Creativo. Lo storico collaboratore e braccio destro del fondatore del marchio, è subentrato alla guida circa un anno fa. Tra i due c'è una linea di continuità stilistica, l'immaginario resta parallelo, senza stravolgimenti, ma anzi con diverse citazioni del passato. Stavolta hanno sfilato in passerella completi che sembrano quasi rigorose divise militari alternati a bustier e leggings in pelle. Il front row si è trasformato nel set di un firm hollywoodiano: erano presenti Sharon Stone e Uma Thurman.

Sharon Stone ospite di Tom Ford

Dopo aver conquistato il red carpet del Berlinale International Film Festival, in occasione di un evento dedicato a Martin Scorsese, Sharon Stone è volata in Italia per la Milano Fashion Week. L'attrice è un'icona di eleganza e bellezza senza tempo, una donna che si batte per una Hollywood più meritocratica. Ha denunciato un sistema molto discriminatorio nei confronti delle donne, a cui vengono date molte meno possibilità una volta superati gli anta. Lo ha sperimentato lei stessa, ostacolata da un'industria che si ostina a proporre un'ideale di donna eternamente giovane, facendo finta che la vecchiaia non esista.

Lei invece è molto in pace con la sua immagine, ha detto basta ai ritocchi estetici, determinata a dimostrare esattamente l'età che ha. Alla sfilata di Tom Ford è apparsa radiosa ed elegantissima, in total black. Ha sfoggiato una mise sofisticata e chic: abito midi con scollatura a V e cintura in vita, cappotto, sandali e pochette coordinati. Ha impresiosito il look con orecchini pendenti d'oro e vistosi bracciali rigidi ai polsi. Si è confermata una vera diva glamour.