Sharon Stone torna sul red carpet: il nuovo look da diva con frangia e guanti trasparenti Sharon Stone ha partecipato al Berlinale International Film Festival in occasione di un evento dedicato a Martin Scorsese. Per il ritorno sul red carpet ha sfilato come una diva in black&white, sfoggiando un hair look tutto nuovo: ecco le foto.

A cura di Valeria Paglionico

È partita ufficialmente la stagione dei premi cinematografici internazionali che porterà all'attesissima serata degli Oscar ma, nell'attesa di scoprire i nomi dei vincitori, ci si può "accontentare" degli eventi di gala a tema in giro per il mondo. Ieri, ad esempio, in occasione della 74esima edizione del Berlinale International Film Festival, si è tenuta la cerimonia di premiazione onoraria dell'Orso D'oro per Martin Scorsese. Tra gli ospiti speciali che hanno calcato il red carpet allestito al Berlinale Palast c'era anche Sharon Stone, apparsa meravigliosa in black&white e con un hair look tutto nuovo: ecco le foto.

Sharon Stone sfila con tubino e mantello maxi

Sharon Stone è tornata su un red carpet internazionale, lo ha fatto a Berlino per l'evento organizzato in onore di Martin Scorsese, regista a cui è particolarmente legata visto che negli anni '90 la scelse per il ruolo di Ginger nel film Casinò. Per un'occasione tanto importante non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue, anzi, ha dato l'ennesima prova di essere una diva senza tempo. Si è affidata alla Maison Dolce&Gabbana, sfoggiando un lungo tubino total white con gonna a sirena abbinato a un pomposo mantello dark, un modello gonfio e con le ruches che ha dato vita a un effetto strascico. Per completare il tutto ha scelto un paio di guanti al gomito in tulle trasparente, un vero e proprio must di stagione.

Sharon Stone in Dolce&Gabbana

Il nuovo hair look di Sharon Stone

A fare la differenza è stato l'hair look dell'attrice. Negli ultimi anni aveva sempre portato i capelli tirati all'indietro ma per la Berlinale ha rivoluzionato il suo stile. Sotto consiglio dell'hair & make-up artist Max Roman, ha tenuto la chioma "libera" e, pur rimanendo fedele al pixie cut che da sempre ama, ha aggiunto un'adorabile frangia a tendina portata come un ciuffo laterale. Così facendo, Sharon Stone ha aggiunto un tocco fresco e sbarazzino alla sua immagine: in quanti direbbero che ha raggiunto i 65 anni? Nonostante il tempo che passa continua a essere una diva dal fascino irresistibile.

Sharon Stone col ciuffo laterale