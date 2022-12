Shakira cerca la serenità nel deserto: a Dubai coi figli indossa abiti tradizionali Dopo la separazione con Gerard Pique, Shakira è volata a Dubai coi figli Sasha e Milan per trascorrere le vacanze e cercare un po’ di serenità.

A cura di Giusy Dente

Questo non è stato un Natale facile, per Shakira, reduce dalla fine del matrimonio con Gerard Pique. I due hanno posto fine a una storia lunga ben 12 anni, a causa della relazione di lui con un'altra donna. Il calciatore ha tradito la cantante colombiana con una studentessa catalana, ma ben presto Clara Chía Martí si è rivelata qualcosa di più di una scappatella, visto che i due fanno coppia fissa e stanno vivendo il loro amore alla luce del sole. Nel frattempo per ritrovare un po' di equilibrio e serenità, Shakira si è concessa una pausa assieme ai figli di 9 e 7 anni: sta trascorrendo con loro le festività natalizie e sono volati negli Emirati Arabi.

Il Natale da single di Shakira

Shakira ha trascorso il suo primo Natale senza Gerard Pique; con lei solo i due figli Milan e Sasha, nati rispettivamente nel 2013 e 2015. La cantante sta proteggendo i due bambini da eccessive esposizioni mediatiche, cercando di tenerli lontani dal gossip che inevitabilmente ha investito lei a causa del tradimento di Pique e della successiva separazione. La 45enne non è solita condividere la sua vita privata sui social, ma stavolta ha fatto uno strappo alla regola, per aggiornare fan e follower su questa fase delicata della sua vita.

Al momento Shakira si trova a Dubai, dove sta trascorrendo le festività coi due figli. Nello scatto pubblicato su Instagram, dove è seguita da oltre 77 milione di follower, è proprio con Sasha e Milan. La cantante indossa una T-shirt bianca e pantaloni beige. Ha una kefiah avvolta intorno alla testa: è il copricapo tradizionale della cultura araba e mediorientale. Inoltre la 45enne ha un falco posato sull'avambraccio. Abiti tradizionali bianchi anche per i figli, con turbanti sulla testa e tunica degli Emirati per il maggiore. "Natale nel deserto alla ricerca di serenità", ha sottotitolato la colombiana nella descrizione. Chiuderà a Dubai questo anno così complicato e poi secondo l'accordo firmato in tribunale sembra che si trasferirà a Miami coi bambini subito dopo.