Serena Rossi torna in tv con La Sposa ed è sempre più chic: abbina il gessato alla gonna plissé Alla conferenza di presentazione della fiction Rai “La Sposa” Serena Rossi ha sfoggiato un look da copiare: così un semplice pullover grigio diventa glamour.

A cura di Beatrice Manca

Serena Rossi è uno dei volti più amati della televisione: il 16 gennaio la rivedremo su Rai1 protagonista della fiction La Sposa insieme a Giorgio Marchesi. Nella fiction Serena Rossi interpreta il personaggio di Maria, una donna calabrese costretta a sposarsi per procura negli anni Sessanta. Per il ruolo di Maria si è trasformata, mettendosi alla prova fisicamente per calarsi nella parte. Alla conferenza di presentazione però è tornata a sfoggiare un look glamour e assolutamente di tendenza: rilancia la giacca gessata abbinandola alla gonna plissettata, uno dei capi must dell'inverno 2022.

Il look di Serena Rossi con il pullover

Serena Rossi è capace di rendere sofisticato anche un semplice maglione grigio. Tutto merito dei giusti abbinamenti: ha scelto un pullover grigio fumo e lo ha abbinato a una gonna plissettata, uno dei capi che non passano mai di moda, e a un paio di eleganti decollété nere Jimmy Choo. L'outfit, firmato Alberta Ferretti, è molto semplice da replicare ed è l'idea più versatile e chic dell'inverno 2022. La bellezza della gonna plissé al polpaccio è proprio nella sua versatilità: cambiando le scarpe si può portare di giorno o di sera, con i tacchi o con le sneakers.

Serena Rossi rilancia la giacca gessata

Per completare il look Serena Rossi ha scelto una borsa nera da portare a mano, con dettagli oro, e ha movimentato il caschetto con semplici onde. Per il make up ha scelto toni naturali, per esaltare la sua freschezza. Il tocco in più? Al posto del cappotto ha appoggiato sulle spalle una giacca gessata nera leggermente oversize, per aggiungere un tocco più sartoriale e ricercato alla semplicità del pullover, risultando chic come sempre.