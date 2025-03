video suggerito

Serena Rossi è la voce della Regina Cattiva in Biancaneve: look dark all'anteprima del film Serena Rossi all'a prima del film Biancaneve si è confermata icona di stile: nel remake live-action del capolavoro Disney dà voce alla Regina cattiva, Grimilde.

A cura di Giusy Dente

Serena Rossi

È finalmente nelle sale cinematografiche il remake del capolavoro Disney dedicato a una delle fiabe più famose di sempre, scritta dai fratelli Grimm: il live-action Biancaneve diretto da Marc Webb. La protagonista è l'attrice latinoamericana Rachel Zegler mentre nei panni della Regina c'è Gal Gadot, entrambe vestite dalla costumista (vincitrice di diversi premio Oscar) Sandy Powell, che ha voluto omaggiare l'originale del 1937, ma trovando comunque una propria strada. L'intento del regista, infatti, è stato sin dall'inizio realizzare una nuova versione del film d'animazione, più moderna rispetto al classico Disney. Nel cast di doppiatori, invece, figurano Serena Rossi e Eleonora Segaluscio: la prima interpreta le canzoni della Regina Cattiva e la seconda quelle di Biancaneve. Erano entrambe presenti, col resto del cast, alla prima italiana che si è svolta a Milano presso il Cinema Colosseo.

Il look di Serena Rossi all'anteprima

Dopo non poche polemiche (dalla Biancaneve latina all'assenza del principe azzurro) il remake live-action del capolavoro Disney è nelle sale. Il cinema Colosseo a Milano ha ospitato l’anteprima italiana, in presenza di tantissimi ospiti tra cui Sarah Toscano, Juliana Moreira, Ambra Angiolini, Francesca Barra e Claudio Santamaria.

Non poteva mancare Serena Rossi, colei che dà la voce alla Regina: stavolta, dunque, veste i panni di un personaggio crudele, vendicativo e malvagio. Per lei questo ruolo segna il ritorno all'animazione dopo essere stata la voce di Anna in Frozen. Sul red carpet della serata milanese, l'attrice ha scelto un look total black molto sofisticato, anche se questo tocco dark sembra proprio voler richiamare l'essenza più profonda dell'animo di Grimilde, un'anima oscura.

L'abito è una creazione firmata Antonio Riva: si tratta del modello Mira, che sul sito ufficiale del brand costa 3300 euro. Presenta silhouette a sirena, scollo omerale asimmetrico e profondo spacco laterale. Per mettere in risalto le spalle ed enfatizzare il viso, l'attrice ha scelto di raccogliere i capelli in due trecce chiuse con fiocchetti neri all'estremità, il dettaglio chic dell'outfit. Mai eccessiva e lontana da un'immagina appariscente a tutti i costi, ha scelto un make-up soft e naturale, molto leggero, con gli orecchini Crivelli a fare da punto luce ai lobi.