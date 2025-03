Perché Ariana Grande agli Oscar 2025 aveva una scarpetta rossa incastrata nel vestito

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Ariana Grande

La cerimonia di consegna dei Premi Oscar non è solo cinema, ma è anche un'occasione di festa e intrattenimento, in cui non può mancare la musica. Stavolta a dare spettacolo ci ha pensato Ariana Grande: ai più attenti non è sfuggito un dettaglio nel look della sua performance canora. Con lei sul palco anche la collega Cynthia Erivo. Entrambe erano candidate all'Oscar per i loro ruoli in Wicked. La seconda parte uscirà nelle sale il 21 novembre 2025.

Cosa nasconde il look di Ariana Grande

Ariana Grande e Cynthia Erivo si sono esibite durante la serata degli Oscar 2025, offrendo al pubblico un medley di canzoni tratte da Wicked, la rivisitazione de Il mago di Oz. Nel film le due attrici interpretano rispettivamente Glinda Upland e Elphaba Thropp, le protagoniste. Sul palco del Dolby Theatre non è sfuggito un insolito e originale dettaglio, nello scintillante look di Ariana Grande.

Ariana Grande in Schiaparelli

Già sul red carpet, l'attrice aveva puntato su un look sparkling, tema andato per la maggiore quest'anno. Per lei una creazione firmata Schiaparelli Haute Couture, proveniente dalla collezione Primavera/Estate 2025 del marchio, con oltre 190.000 applicazioni scintillanti sulla gonna. Poi look total red per la performance, un abito rosso rubino nuovamente di Schiaparelli, disegnato da Daniel Roseberry. È una creazione strapless, dunque senza spalline, ricoperta di oltre 150.000 paillettes e perline, con la gonna avvolta dal tulle sui fianchi.

Ariana Grande e Cynthia Erivo

Per ricordare le iconiche scarpette rosse indossate da Dorothy ne Il Mago di Oz, non potevano ai piedi mancare delle scarpette scintillanti con tanto di fiocchetto sulla punta. E a proposito di scarpette rosse: quando Grande si è girata di lato e poi di spalle, ha rivelato il dettaglio della parte posteriore dell'abito: c'era una terza scarpa rossa scintillante col tacco che sporgeva sulla schiena! Era come incastrata nel vestito, come se volesse uscirne o forse fondersi con esso. Una delle tante stranezze tipiche di Oz.