Seno nudo e fazzoletto sulla testa, LaSabri ironizza: “Quando mi dicono di coprirmi per allattare” Fazzoletto sul volto e Dante attaccato al seno nudo: è l’ironica risposta della youtuber Sabrina Cereseto a coloro che le chiedono di coprirsi quando allatta.

A cura di Giusy Dente

Allattare non ha nulla di scandaloso, eppure scoprire il seno in pubblico per nutrire il proprio bambino genera ancora una certa perplessità, come se fosse anormale o peggio una spinta di esibizionismo della mamma. Questo spinge la donna verso un sentimento di inadeguatezza ingiustificato, quando invece ci si dovrebbe sentire del tutto naturali e libere in un momento così delicato e prezioso, che nulla ha di volgare o "sporco". Sabrina Cereseto, la youtuber nota come LaSabri, ha ironicamente risposto a coloro che la mettono in difficoltà quando, in un ristorante o un locale, lei sente l'esigenza di allattare il suo bambino.

Le mamme normalizzano l'allattamento

In queste ore ha fatto il giro del mondo la foto della modella Maggie Maurer, intenta ad allattare la figlia nel backstage della sfilata di Schiaparelli, a Parigi. Lo scatto è potente e fortemente simbolico, perché si carica di un messaggio attuale e condiviso: le donne sono stanche dei tabù sulla maternità e sulla gravidanza, non vogliono sentirsi in competizione coi papà, non vogliono annullarsi come lavoratrici ma neppure sentirsi in colpa se scelgono di portare avanti anche la carriera.

Alle mamme sta a cuore normalizzare anche i lati meno piacevoli della maternità, a lungo taciuti a favore di una narrazione edulcorata in cui è difficile riconoscersi, alimentando così un sentimento di inadeguatezza. Proprio l'allattamento, un gesto del tutto naturale che sancisce il legame indissolubile tra madre e figlio, è stato sempre considerato un momento a cui dedicarsi nell'intimità della propria casa, quasi "nascondendosi" dal resto del mondo, alimentando imbarazzo e vergogna.

Ma complici i ritmi frenetici contemporanei e il nuovo ruolo della donna in società, spesso è difficile confinare questo prezioso momento al solo ambiente domestico. Le donne allattano in pubblico, sul posto di lavoro e lo fanno non solo per necessità pratiche, ma anche perché hanno una nuova consapevolezza del loro corpo, per troppo tempo sessualizzato in ogni aspetto.

Il commento ironico di Lasabri

La youtuber Sabrina Cereseto (conosciuta come LaSabri) è diventata mamma: a gennaio è nato Dante, il suo primo figlio, avuto col marito Alessio Bourcet, anche lui youtuber (conosciuto con il nome Pika Palindromo). La 34enne sta condividendo con la community la nuova vita da mamma, un'esperienza del tutto nuova fatta di giocattoli, pannolini da cambiare, ore insonni, tante gioie ma anche comprensibili preoccupazioni. Sta vivendo questo momento col costante appoggio del marito, nel modo più naturale e sereno possibile.

Come molte altre donne, sente che il suo corpo di madre non ha nulla di cui vergognarsi, nulla per cui essere criticato. Anche lei, come molte altre mamme, ha sperimentato le occhiate polemiche dei presenti, quando è capitato di scoprire il seno per allattare. A loro è rivolta la foto ironica che la vede intenta ad allattare il piccolo Dante con un fazzoletto sul viso. Ha commentato: "Io quando mi chiedono di coprirmi per allattare".