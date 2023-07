Selena Gomez coperta di fiori per i 31 anni: infiamma il party di compleanno col mini abito rosso Selena Gomez ha compiuto 31 anni e ha organizzato un maxi party con gli amici. Cosa ha indossato? Un fiammante minidress coperto di fiori rossi.

A cura di Valeria Paglionico

Selena Gomez ha compiuto 31 anni il 22 luglio ma solo ieri sera, dopo aver spento le candeline allo scoccare della mezzanotte il giorno prima, ha organizzato un maxi party con gli amici e le persone care, rendendo così la sua giornata speciale ancora più unica. Sebbene non si tratti di una "cifra tonda", ha deciso di fare le cose in grande con un evento che non è passato inosservato ai fan, soprattutto perché ne ha condiviso ogni dettaglio sui social. Danze scatenate, foto con gli amici, icone degli anni 2000 tra gli invitati, look floreale e fare da diva: ecco in che modo la popstar è riuscita a rendere la serata memorabile.

Il party per i 31 anni di Selena Gomez

Per Selena Gomez ieri è stata una serata da ricordare: per i 31 anni ha organizzato una maxi festa in un locale top secret. Balli scatenati, canti, selezione musicale curata da un dj e una torta a tema con tanto di candeline-bengala: ad attirare le attenzione sono state soprattutto due delle invitate, Paris Hilton e Christina Aguilera, le icone degli anni 2000 a cui la loro amica Selena si ispira. Le celebrazioni non sono finite qui: al termine del party la popstar ha organizzato una visione privata del film Barbie, richiedendo agli ospiti di sfoggiare un look a tema total pink. Come ultima cosa, ne ha approfittato per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della salute mentale, chiedendo ai fan di sostenere l'associazione Rare Impact Fund, che mira ad aiutare i giovani ad accedere ai servizi del settore.

Selena Gomez in Bottega Veneta

Selena Gomez, chi ha firmato il look floreale

Naturalmente Selena non poteva che curare il suo look da "party girl" nei minimi dettagli. Ha indossato un minidress rosso fuoco firmato Bottega Veneta, un modello a tubino con la scollatura dritta e strapless decorato all over con delle applicazioni floreali 3D in pelle. Per completare il tutto ha scelto dei sandali alla schiava col tacco a spillo di Magda Butrym caratterizzati da laccetti sottili legati intorno alla caviglia e un maxi fiore sul tallone coordinato al vestito.

Sandali Magda Butrym

Niente gioielli appariscenti, solo un paio di orecchini a cerchio messi in risalto da un raccolto morbido portato con dei ciuffi liberi sui lati del viso. A fine serata ha poi aggiunto una giacca nera oversize per proteggersi dal freddo. Col maxi party Selena avrà voluto anticipare anche qualche progetto musicale "in cantiere"?