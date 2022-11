Scout Willis come una diva sul red carpet: coi capelli lisci e scuri è la fotocopia di Demi Moore Ieri sera a Los Angeles si è tenuto l’evento amfAR Gala e tra le star che hanno calcato il red carpet c’era anche Scout Willis. Ha sfilato in rosso come una diva, mettendo in risalto la somiglianza con mamma Demi Moore con una piega extra liscia.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera il Pacific Design Center di Los Angeles è stato illuminato dall'amfAR Gala, evento di beneficenza che si tiene ogni anno in diverse città in tutto il mondo, il cui obiettivo è raccogliere fondi per i programmi di ricerca sull'AIDS. Gli ospiti famosi che hanno calcato il red carpet sono stati moltissimi, anche se ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto Scout Willis, la seconda figlia di Demi Moore e Bruce Willis. Per l'occasione ha puntato su un sinuoso abito total red, dando prova di aver ereditato il fascino irresistibile e l'animo da diva dai genitori.

Scout Willis in rosso rubino

Scout Willis è stata la diva dell'amfAR Gala di Los Angeles. Per calcare il red carpet del noto evento di beneficenza ha seguito il trend del rosso rubino, il colore must dell'autunno, trasformandosi in una diva glamour e sensuale. Ha indossato un principesco abito a sirena, un modello di raso con la gonna fasciante e il bustier strapless steccato con le spalline che cadono morbide sulle braccia. Non sono mancati i tacchi a spillo, i gioielli preziosi e un tocco di rossetto in tinta sulle labbra. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci, mettendo il risalto le lunghezze extra.

Il look rosso di Scout Willis

Il nuovo hair look di Scout Willis

Scout Willis aveva abituato i fan ai suoi colpi di testa originali ma da qualche tempo a questa parte ha cambiato registro. Dopo aver portato la chioma bicolor, ovvero castana ma con due ciocche platino sul davanti, ora è tornata completamente mora. Per lei si tratta solo di un "ritorno alle origini", visto che il suo colore naturale è il castano scuro, ma la cosa particolare è che il dettaglio le ha permesso di trasformarsi praticamente nella gemella della mamma Demi Moore. Complice il fatto che ha optato per una piega extra liscia con la fila centrale (come fa sempre la diva), sembra essere la sua fotocopia. In quanti non vedono l'ora di rivedere mamma e figlia insieme sul red carpet?

Leggi anche Demi Moore posa con Rumer e Scout Willis: mamma e figlie in versione principesse sembrano sorelle