Sarah Michelle Gellar riceve l’Icon Award: Buffy ritira il premio in total black Sarah Michelle Gellar ha sfilato sul pink carpet di Canneserie con un look glamour per ricevere un premio che omaggia la sua carriera. Nei cuori dei suoi fan resta Buffy L’Ammazzavampiri.

A cura di Giusy Dente

Sarah Michelle Gellar a Canneseries

L'ultima puntata di Buffy L'ammazzavampiri è stata un duro colpo per i fan della serie cult dedicata al mondo soprannaturale e alle creature della notte. È finita nel 2003 e ha consegnato al successo mondiale l'attrice protagonista, Sarah Michelle Gellar. Nei cuori dei suoi fan è rimasta sempre Buffy Summers, la cacciatrice di vampiri sedicenne, sempre affiancata dagli inseparabili amici Willow e Giles. Ma negli anni a venire, l'attrice ha lavorato a tanti altri progetti tra cinema. tv, portando anche a casa un Emmy Award per il ruolo di Kendall Hart nella soap opera La valle dei pini. La 46enne ha ritirato un altro premio a Canneseries, l'evento che celebra i protagonisti del mondo della serialità.

Un premio per Sarah Michelle Gellar (per tutti Buffy)

L'attrice a distanza di vent'anni è tornata a interpretare un personaggio che ha a che fare con il mondo soprannaturale e spaventose creature del male. È infatti protagonista e produttrice esecutiva della serie Wolf Pack, creata da Jeff Davis (lo stesso di Teen Wolf) che ha debuttato a inizio anno su Paramount+. Qui interpreta il ruolo dell'agente Kristin Ramsey, incaricata di investigare su una serie di misteriosi incendi dolosi nel bosco.

Sarah Michelle Gellar in Christian Siriano, scarpe Louboutin

La 46enne per la sua longeva carriera nel mondo dello spettacolo è stata premiata a Cannes nel corso di una manifestazione dedicata al mondo seriale. L'evento ha visto tra gli altri anche la partecipazione degli amatissimi attori di Paso Adelante. Erano presenti perché il cast si è riunito per realizzare un revival dell'iconica serie anni Duemila.

Leggi anche Michelle Hunziker in topless: in vacanza con le amiche indossa solo il tanga total black

in foto: dettagli del look

A Sarah Michelle Gellar è andato l'Icon Award. Il riconoscimento è stato motivato così: "Iniziando la sua carriera di attrice da bambina, Gellar è rimasta una leader sulla strada del successo. Veterana della televisione, del teatro e del grande schermo, la lista dei crediti di Gellar è lunga, il che l'ha aiutata a costruire e mantenere il suo status nel settore".

Sarah Michelle Gellar in Christian Siriano, scarpe Louboutin

Il glamour look dell'attrice a Cannes

L'attrice per l'occasione ha sfoggiato un look total black da vera diva, elegante e glamour. L'abito strapless dalla profonda scollatura a V "con punte" si apre in una gonna impreziosita sul fondo da piume tono su tono. Sul sito ufficiale del brand costa 4145 euro. Neri anche gli accessori: una pochette con dettaglio gioiello e delle inconfondibili décolleté di vernice lucida con tacco a spillo vertiginoso firmate Louboutin. La suola rossa non mente! L'iconico modello costa 645 euro. L'attrice ha scelto un make-up leggero, con focus sulle labbra rosso fuoco e ha aggiunto pochi gioielli per conferire al tutto un prezioso tocco di luce.