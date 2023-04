Arriva il revival di Paso Adelante: vedere insieme Silvia, Rober, Lola è un salto nei 2000 Il revival di Paso Adelante è ambientato 15 anni dopo gli eventi dell’ultima stagione della serie principale. Gli attori erano presenti alla premiere francese.

A cura di Giusy Dente

Miguel Angel Muñoz, Monica Cruz e Beatriz Luengo

La generazione Z è cresciuta con la sigla di Paso Adelante nelle orecchie. La serie tv cult spagnola ha appassionato moltissimo gli adolescenti degli anni Duemila, che hanno seguito ogni pomeriggio su Italia 1 gli oltre 100 episodi. La storia aveva per protagonisti principali Lola, Silvia, Ingrid, Roberto e Pedro, allievi della scuola di spettacolo di Madrid alle prese con lezioni di ballo e canto, ma ovviamente anche con tanti intrighi sentimentali. I più nostalgici hanno accolto con grande gioia la notizia del ritorno sul set dei loro beniamini. Risale a circa un anno fa l'annuncio di un revival, che è pronto a sbarcare in tv con parte del cast originale!

Beatriz Luengo

Paso Adelante Next pronto al debutto in tv

A guardarli oggi sembrano gli stessi di quando recitavano in Paso Adelante, come se il tempo si fosse fermato per loro. E invece son trascorsi 20 anni! La serie tv di Daniel Écija, Ernesto Pozuelo e Pilar Nadal è stata trasmessa per la prima volta in Spagna nel 2002, per poi sbarcare in Italia due anni più tardi. Nel nostro Paese le sei stagioni sono andate avanti fino al 2006, quando è andato in onda l'ultimo episodio.

Miguel Angel Muñoz

Paso Adelante ha riscosso un immediato successo tra gli adolescenti di allora, gli stessi che (oggi adulti) si sono emozionati alla notizia del ritorno in tv della serie. L'annuncio risale all'estate scorsa, quando Beatriz Luengo (Lola) ha comunicato l'avvio delle riprese. L'attrice assieme al resto del cast erano presenti a Canneseries (Cannes International Series Festival) visto che è ormai imminente il debutto del revival Un Paso Adelante Next.

Monica Cruz

Il cast di Un Paso Adelante ancora insieme

Dopo il debutto in Spagna, UPA Next sta per debuttare in Francia sulla piattaforma Salto. In vista di questo appuntamento il cast originale si è ritrovato a Canneseries, sabato 15 aprile. C'erano Miguel Angel Muñoz (Roberto), Monica Cruz (Silvia) e Beatriz Luengo (Lola). Le tre stelle della serie tv originale erano affiancate da due new entry: Quique Gonzalez e Monica Mara interpretano due personaggi nuovi, nel revival.

Monica Mara, Monica Cruz, Miguel Angel Muñoz, Beatriz Luengo, Quique González a Canneseries

Chi era a Canneserie ha potuto assistere alla proiezione del primo episodio della serie, ambientata quindici anni dopo gli eventi dell'ultima stagione della serie principale. Monica Cruz è la sorella di Penelope Cruz: si somigliano come due gocce d'acqua! Per l'occasione ha indossato gonna di paillettes, giacca con maxi bottoni gioiello e sandali color oro con maxi zeppa.

Miguel Angel Muñoz, Monica Cruz e Beatriz Luengo

Look total white per Miguel Angel Muñoz: completo oversize con canotta semi trasparente con scollo a V, abbinato a mocassini neri. Outfit rosa per Beatriz Luengo, che ha scelto un mini dress leggermente drappeggiato con maniche a sbuffo e dettaglio-catena centrale, con sandali. I fan ovviamente sperano che la serie arrivi al più presto anche in Italia.