Sangiovanni in tuta nel video di Farfalle: i look multicolor sono un inno alla libertà Sangiovanni ha lanciato il video di “Farfalle”, la canzone con cui partecipa al Festival di Sanremo, e ancora una volta ha dimostrato di essere un artista moderno e rivoluzionario. Niente look genderless, nella clip ha puntato su delle tute multicolor: ecco il motivo nascosto dietro l’originale scelta di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Sangiovanni è il cantante rivelazione dell'ultimo anno: dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi (dove si è classificato secondo), ha scalato le classifiche italiane con il tormentone estivo Malibù. Ora ha raggiunto un nuovo traguardo: è sbarcato al Festival di Sanremo con il brano intitolato Farfalle, del quale ha rilasciato il video poco dopo la prima esibizione. Se per il debutto sul palco dell'Ariston ha dato libero sfogo al suo animo rivoluzionario con un look genderless total pink, nella clip ha scelto qualcosa di più casual ma di ugualmente moderno e glamour: ecco il significato nascosto dietro le tute sfoggiate dal cantante nella clip della canzone sanremese.

I look di Sangiovanni nel video di Farfalle

Il video di Farfalle si apre con Sangiovanni in una cameretta mentre canta "È una casa un po' piccola, sembra fatta per te" e, complice l'atmosfera casalinga, indossa una comoda tuta colorata che rimane impressa nella mente per tutta la clip. Si tratta di un modello multicolor firmato Barrow, con bermuda e felpa col cappuccio, entrambi bianchi ma decorati con il logo pop del brand in fucsia. A completare il tutto, delle sneakers adidas portate con i calzini di spugna in vista come impone il trend di stagione. Nel corso del video si cambia d'abito e opta per una seconda tuta del marchio Barrow, questa volta acetata e total black ma con delle righe arcobaleno sulle maniche della giacca. A fare eccezione tra queste scelte di stile cozy è solo l'outfit nero indossato in uno stressante ufficio, dove ha puntato su un classico completo con giacca e pantaloni (abbinato però a delle Converse)

Sangiovanni con la tuta multicolor di Barrow

Perché Sangiovanni ha indossato la tuta con le emoticon

Sulla tuta bianca e rosa di Sangiovanni a spiccare sono delle originali emoticon: a primo impatto sembrano dei semplici smile ma, analizzandoli più a fondo, si scopre che sono faccine stilizzate con i canini da vampiro. Di cosa si tratta? Del simbolo dell'azienda fashion Barrow, che ha firmato due dei look del cantante nel video di Farfalle. Il motivo per cui Sangio ha puntato proprio questo marchio è legato al suo animo rivoluzionario: il brand incarna lo spirito di una gioventù ribelle che sente il desiderio di esprimere la sua individualità attraverso gli abiti. Sangiovanni, dunque, ancora una volta ha dimostrato di essere un artista moderno e cool: le sue scelte di stile sono tutt'altro che casuali, sono un inno alla libertà, un invito a non avere paura di esprimere al massimo la propria creatività.

Leggi anche I look di Sangiovanni nel video di Malibù