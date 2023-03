Sangiovanni a Stasera c’è Cattelan: torna in tv con la camicia col fiocco e le scarpe ragnetto Sangiovanni è stato tra gli ospiti di Stasera c’è Cattelan andato in onda ieri sera. Per il gran ritorno in tv ha abbandonato le maxi felpe, preferendo un outfit dall’animo glamour e genderless.

A cura di Valeria Paglionico

Stasera c'è Cattelan è tra i programmi più amati di Rai 2 e, nonostante vada in onda in seconda serata, è sempre super seguito. Ieri sera è stata trasmessa la prima puntata di questa settimana e tra gli ospiti speciali c'era anche Sangiovanni, tornato in tv dopo l'esperienza al Festival di Sanremo al fianco di Gianni Morandi, con il quale ha presentato un remake di Fatti mandare dalla mamma. Sul palco dell'Ariston era apparso in versione "damerino" con lo smoking di velluto, oggi ha messo in atto una nuova rivoluzione di stile, puntando tutto su un look dall'animo glamour e genderless: ecco chi ha firmato il suo completo per partecipare al programma di Alessandro Cattelan.

Chi ha firmato il look di Sangiovanni a Stasera c'è Cattelan

Sangiovanni è tornato in tv a circa un mese dall'esperienza sanremese, lo ha fatto per Alessandro Cattelan, dal quale si è fatto intervistare in modo divertente e ironico. Se negli ultimi tempi puntava sempre su maxi felpe e look oversize, ora pare aver cambiato registro. Ha infatti stravolto il suo stile, puntando ancora una volta su un look glamour e genderless proprio come agli esordi. Il cantante si è affidato alla Maison Etro, sfoggiando alcuni capi chiave della collezione Fall/Winter 2023-24. Ha abbinato un paio di jeans a zampa dal mood anni '70 a una camicia rosa leggermente gessata, caratterizzata da un nastro bon-ton in tinta intorno al collo.

Sangiovanni in Etro

Sangiovanni lancia le scarpe ragnetto

Per completare il tutto Sangio ha evitato le classiche sneakers o i mocassini trendy, ha preferito delle originali scarpe "ragnetto" in pelle nera di Prada, ovvero con dei buchi sui lati del collo del piede (che rivelavano dei calzettoni di spugna in total white).

Le Mary Jane di Prada

Da qualche tempo a questa parte, inoltre, il cantante si sta facendo crescere i capelli e ama portarli leggermente spettinati, così da aggiungere un tocco sbarazzino alla sua immagine. Il dettaglio che non è passato inosservato? Rispetto a quando era ad Amici è cresciuto e, oltre a diventare sempre più talentuoso, è anche un artista dallo stile super sofisticato.