Elettra Lamborghini da Cattelan con il minidress blu: “Noi Puffi siam così” Elettra Lamborghini è stata ospite del programma di RaiDue “Stasera c’è Cattelan” e ha sfoggiato un abito fasciante di un particolare punto di blu.

A cura di Beatrice Manca

Se c'è una dote che non è mai mancata a Elettra Lamborghini è l'autoironia: la cantante di Caramello ed erede dell'impero delle automobili di lusso non perde occasione per scherzare su di sé anche nei momenti meno sereni. Lamborghini è stata ospite di Alessandro Cattelan nel suo salotto televisivo di RaiDue, Stasera c'è Cattelan: durante l'intervista ha confidato che sta attraversando un periodo triste, ma nonostante ciò ha volentieri scherzato con il conduttore e con i follower, commentando il suo look colorato in maniera divertente.

L'abito Puffo di Elettra Lamborghini

Per l'intervista con Alessandro Cattelan Elettra Lamborghini ha scelto uno dei suoi abiti preferiti: un minidress aderente a maniche lunghe, con una coulisse in diagonale che lo ‘arricciava' ad arte sul corpo. Il vestito – con ogni probabilità un modello di Balenciaga che costa 1600 euro – è molto particolare per via del colore: un azzurro che non è turchese e non è blu. Precisamente è color Puffo e infatti la stessa cantante nella caption scherza: "Noi puffi siam così"

Abito in Spandex Balenciaga

Elettra Lamborghini con i codini anni Novanta

Per completare il look Elettra Lamborghini ha scelto un paio di sandali neri con i lacci intorno alla caviglia e una spiritosa acconciatura anni Novanta con due "codini" sulla testa, due mini-chignon che sembrano le piccole antenne di una coccinella. Tra i capelli ha intrecciato miniclip azzurre, en pendant con il vestito: scommettiamo che l'azzurro puffo sarà la nuance di tendenza dell'estate 2023?