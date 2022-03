Sandra Bullock in versione “meringa”: abbina l’abito di tulle rosa ai maxi cuissarders Sandra Bullock ha presentato ieri a Los Angeles il suo nuovo film, The Lost City. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, sfoggiando un romantico abito di tulle rosa sul red carpet. Non è mancato un dettaglio rock e audace: un paio di cuissardes esibiti attraverso il maxi spacco.

A cura di Valeria Paglionico

Sandra Bullock ha lanciato il nuovo film di cui è protagonista, si chiama The Lost City ed è stato presentato in anteprima ieri sera. La prima si è tenuta al Regency Village Theatre di Los Angeles e, come da tradizione, il red carpet è stato invaso dalle star. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata però l'attrice 57enne, presentatasi all'evento in una insolita versione "meringa" ma con un dettaglio audace e rock. Ha infatti abbinato un lungo e romantico abito total pink a dei super aggressive stivali cuissardes di pelle.

L'abito sfumato di Sandra Bullock

Sandra Bullock ha raggiunto i 57 anni ma continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Lo ha dimostrato per l'ennesima volta durante la prima del suo nuovo film, in occasione della quale ha seguito il trend del total pink. Ha sfilato sul red carpet con indosso un lungo e romantico abito della collezione Spring/Summer 2022 di Elie Saab, un modello dai toni sfumati (dal rosa al fucsia) decorato con dei fiorellini di tulle applicati lungo tutto la silhouette. Ha un profondo scollo a V e un vertiginoso spacco laterale che ha aggiunto un tocco iper sensuale alla gonna pomposa e gonfia in pieno stile "meringa".

Sandra Bullock in Elie Saab

Abito rosa e stivali al ginocchio: il look romantico e rock

Nonostante il rosa e il tulle abbiano reso il look principesco e iper romantico, Sandra Bullock ha voluto aggiungere un accessorio audace e rock. Di cosa si tratta? Di un paio di stivali cuissardes di pelle nera col tacco a spillo, esibiti con orgoglio attraverso lo spacco. Sulle spalle, inoltre, ha sfoggiato un mini blazer nero di Elizabeth Stewart ma lo ha lasciato aperto sul décolleté, così da mettere in risalto la scollatura. Piega extra liscia effetto liquid hair e smokey eyes sui toni del marrone hanno poi aggiunto un ulteriore tocco sofisticato. In quanti direbbero che la Bullock ha superato da tempo i 50 anni?

