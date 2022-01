Emily in pink: il nuovo abito di tulle di Lily Collin sarà il must della primavera 2022 Lily Collins è diventata protagonista di un nuovo shooting, in occasione del quale ha posato in compagnia di Mindy (il personaggio di Emily in Paris interpretato da Ashley Park). Ha sfoggiato un maxi abito griffato di tulle rosa, portando così una ventata di freschezza all’inverno.

A cura di Valeria Paglionico

Emily in Paris è la serie più popolare del momento: pochi giorni prima di Natale su Netflix è arrivata la seconda stagione e da allora sono stati milioni gli spettatori che non hanno potuto fare a meno di guardarla. A ricoprire i panni della protagonista Emily Cooper è ancora una volta Lily Collins, che, così come nella prima edizione, ha dato il meglio di lei in fatto di look. Certo, Valentina Ferragni ha trovato una serie di "affinità" con gli outfit che lei stessa ha sfoggiato nell'ultimo anno, ma è chiaro che in ogni puntata trionfano glamour e griffe. Non sorprende, dunque, che per un nuovo servizio fotografico fashion l'attrice abbia indossato l'abito che di sicuro diventerà il must-have della prossima primavera.

Emily e Mindy, l'amicizia nata grazie alla passione per la moda

Al di là della protagonista Emily, il personaggio rivelazione della seconda stagione della serie è Mindy, alias Ashley Park. È proprio con quest'ultima che Lily Collins ha posato per uno shooting realizzato per la rivista Glamour, rivelando alcuni dettagli inediti della profonda amicizia nata proprio sul set ."È un'esperienza così straordinaria incontrare qualcuno da adulto e sentire un legame così forte, come se fosse un'anima gemella dell'amicizia", ha dichiarato l'attrice. Il dettaglio che le accomuna? La passione per la moda e per gli abiti trendy, basti pensare al fatto che oggi puntata di Emily in Paris è un vero e proprio sogno per i fashion addicted, che non hanno potuto fare a meno di divertirsi a riconoscere le Maison che hanno firmato gli outfit.

Lily Collins in Giambattista Valli Couture

Chi ha firmato l'abito rosa di Lily Collins

Ad attirare le attenzioni del pubblico nelle nuove foto è stato soprattutto l'abito rosa di Lily Collins. Si tratta di un pomposo vestito di tulle total pink, un modello a balze con un mega strascico, il bustier voluminoso e la gonna asimmetrica che lascia le gambe in mostra. Fa parte della collezione Couture Primavera/Estate 2021 di Giambattista Valli e difficilmente riuscirebbe a passare inosservato. Emily/Lily lo ha abbinato a un paio di sandali neri stringati con il tacco e a un raffinato chignon tiratissimo portato con dei baby hair sulla fronte. In quante prenderanno ispirazione dal suo outfit rosa durante la prossima primavera? L'unica cosa certa al momento è che la Collis è riuscita a portare una ventata di allegria e freschezza all'inverno.