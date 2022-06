Samantha Cristoforetti e i capelli nello spazio: chiede “aiuto” a Sandra Bullock in un tweet virale L’astronauta Samantha Cristoforetti ha voluto mostrare come sono realmente i capelli nello spazio: altro che i caschetti ordinati del film Gravity…

A cura di Beatrice Manca

Samantha Cristoforetti via Twitter

I film hollywoodiani ci hanno abituato a tonnellate di stereotipi sui nostri corpi, capelli inclusi: le attrici hanno pieghe perfette in ogni circostanza, anche sott'acqua o…nello spazio! Forse non ci avrete mai pensato, ma in assenza di gravità è impossibile avere capelli "fermi" e in piega come quelli di Sandra Bullock nel film Gravity. Lo sa bene l'astronauta Samantha Cristoforetti, che in un divertente fotomontaggio mette a confronto i suoi capelli nella navicella spaziale e quelli dell'attrice, chiedendo un "consiglio".

Il tweet virale sui capelli di Samantha Cristoforetti

Il 21 aprile Samantha Cristoforetti è partita per la sua seconda missione spaziale, Minerva. Una missione del genere richiede anni di preparazione e allenamenti: non sono certo i capelli il primo pensiero di un astronauta. L'astronauta però ha voluto condividere con i suoi follower un momento di leggerezza mostrando la normalità e la quotidianità della vita in orbita, capelli "volanti" inclusi. Cristoforetti ha pubblicato una foto in cui "imita" Ryan Stone, l'ingegnere interpretata da Sandra Bullock nel film Gravity: non solo copia la stessa posa, ma imita anche il look con la canottiera a costine e gli shorts neri. Cosa cambia? Sicuramente i capelli: quelli di Sandra Bullock sono perfetti nonostante l'assenza di gravità.

Il fotomontaggio di Samantha Cristoforetti via Twitter

La foto è accompagnata da una didascalia ironica in cui l'astronauta chiede un consiglio proprio all'attrice hollywoodiana: "Hey, dottoressa Stone! Una domanda al volo: come hai fatto a tenere i capelli in ordine? Chiedo per un'amica!" Non è la prima volta che AstroSamantha, come si chiama sui social, mostra i lati più buffi e "normali" della missione spaziale: in occasione dello World Yoga Day ha perfino mostrato come allenarsi nello spazio! Il tweet sui capelli ha suscitato centinaia di reazioni, tra fotomontaggi e applausi per l'ironia. Il verdetto dei social è unanime: i capelli "punk" di Samantha Cristoforetti sono molto più cool!