Sandra Bullock regina glamour sul red carpet: il look è nero ma la giacca ha lo strascico multicolor Sandra Bullock ha dimostrato ancora una volta di essere una regina di stile. Alla prima londinese del suo nuovo film The Lost City ha puntato su un look total black ma con una originalissima giacca con lo strascico multicolor.

A cura di Valeria Paglionico

Sandra Bullock potrà pure aver raggiunto i 57 anni ma a quanto pare non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani in fatto di fascino, bellezza e stile. Lo ha dimostrato nelle ultime ore alla prima europea del suo nuovo film, The Lost City, dove ha dato l'ennesima prova di essere una vera e propria icona fashion. L'attrice non ha solo posato al fianco dei colleghi Daniel Radcliffe e Channing Tatum, ha anche spopolato con un look elegante, chic e super glamour. La cosa che in pochi sanno è che la sua giacca con lo strascico total pink è tutt'altro che economica: ecco chi ha firmato l'outfit e qual è il suo prezzo.

Sandra Bullock, quanto costa la giacca multicolor

L'avevamo lasciata in versione "meringa" ma con i maxi cuissardes a Los Angeles e oggi ritroviamo Sandra Bullock in una versione super fashion. Ha calcato il red carpet londinese con un completo total black della collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Carolina Herrera, ha abbinato un paio di pantaloni a sigaretta a vita alta a una giacca glamour e originale. Si tratta del classico modello avvitato e corto ma con delle fasce colorate sui toni del rosso, fucsia e viola che avvolgono il décolleté come un bustier ma che diventano poi un vero e proprio strascico. Qual è il prezzo del blazer? Sui principali e-commerce di moda viene venduto a 3.990 dollari (poco più di 3mila euro).

Sandra Bullock in Carolina Herrera

La nuova acconciatura sauvage di Sandra Bullock

Per completare il tutto la Bullock ha scelto semplicemente un paio di pumps total black, evitando di indossare dei gioielli che avrebbero potuto distogliere l'attenzione dalla giacca multicolor. La vera novità nel look dell'attrice sono stati per i capelli. Siamo sempre stati abituati a vederla con i capelli extra lisci o al massimo con i boccoli, questa volta ha preferito delle onde dall'effetto naturale e spettinato, che hanno aggiunto un tocco leonino alla sua immagine. Chi direbbe che Sandra ha quasi 60 anni? L'unica cosa certa è che non ha nulla da invidiare alle colleghe più giovani sia in fatto di bellezza che di stile.