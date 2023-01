Salma Hayek con la lingerie in vista: sull’abito a rete un bouquet di fiori tridimensionali Salma Hayek alla premiere di Miami del film Magic Mike’s Last Dance ha lasciato tutti senza fiato: l’attrice 56enne ha sfoggiato un audace look vedo-non vedo.

A cura di Giusy Dente

Salma Hayek in Gucci

La saga Magic Mike volge al termine. Dopo i primi due capitoli, è in uscita il film che chiuderà la trilogia. Sarà nelle sale italiane a partire dal 9 febbraio: nel cast ci sono Channing Tatum e Salma Hayek nel ruolo dei protagonisti. La 56enne ha sfilato sul red carpet della premiere di Miami di Magic Mike's Last Dance, lasciando i presenti senza fiato con un outfit vedo-non vedo.

Chi ha firmato il look di Salma Hayek

L'attrice messicana ha calcato il tappeto rosso con un audace abito nero a rete in maglia traforata dalla silhouette a sirena, impreziosito da vivaci applicazioni floreali tridimensionali colorate. Non le è sfuggita la tendenza del momento: proprio gli abiti a rete sono gettonatissimi alle serate di gala, alle feste e sui red carpet, spopolando tra le celebrities.

Salma Hayek in Gucci

È una creazione Gucci, un brand di cui in passato ha già indossato le creazioni e per certi versi "di famiglia". Salma Hayek, infatti, è sposata col miliardario François-Henri Pinault. L'imprenditore francese ricopre il ruolo di presidente e amministratore delegato del colosso Kering, del quale fanno parte diverse Maison di lusso come Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, nonché proprio Gucci e Bottega Veneta.

Salma Hayek e Channing Tatum

Quella dei fiori 3D è una tendenza gettonata sulle passerelle Primavera/Estate 2023, dettagli capaci di dare profondità e vivacità ai look. Li abbiamo visti nelle collezioni di Prada, MSGM, Bottega Veneta, Naeem Khan. La 56enne ha lasciato la lingerie in vista, optando per un completino tono su tono.

Salma Hayek con Steven Soderbergh e Channing Tatum

Ha infine completato il look con un paio di sandali dorati Larroude e pochette Bottega Veneta color avocado: è l'iconico modello Cassette con caratteristico motivo intrecciato. Immancabili i gioielli per un tocco di luce e glamour: piccoli orecchini a cerchio, ciondoli di cristallo, pila di braccialetti al polso destro.