Salma Hayek come una sirena: in bikini a 56 anni è icona di bellezza naturale Un tuffo nell’oceano al tramonto per rigenerarsi: Salma Hayek si è concessa un bagno e un giro in barca, ammaliando i follower con alcuni scatti in bikini.

A cura di Giusy Dente

Coi suoi tre decenni di carriera alle spalle, Salma Hayek è a tutti gli effetti una delle principali protagoniste della scena cinematografica mondiale. Attrice, regista, produttrice: nel tempo ha saputo sperimentare e reinventarsi, mostrandosi una donna grintosa e pronta a correre rischi, inarrestabile. Oggi 56enne, Salma Hayek non ha un rapporto conflittuale con lo specchio e con la propria età: vive serenamente il passare del tempo, consapevole dei suoi effetti sul corpo. Ma non li teme, non li combatte, non li ha fatti diventare un’ossessione. È entrata nei cinquanta e si avvia verso i sessanta con sicurezza e consapevolezza: e qui risiede parte del suo fascino ammaliante.

Salma Hayek in costume al tramonto

L’invecchiamento non è qualcosa da temere ma da abbracciare. Per questo Salma Hayek ha sempre ammesso di prendersi cura di sé con amore, ma senza esagerazioni ed eccessi. Non vuole stravolgere la propria immagine ostentando perfezione e giovinezza a tutti i costi. La sua filosofia è "less is more": usa poche creme e poco make-up, non ha alcuna intenzione di far ricorso a ritocchini. A differenza di altre colleghe del mondo dello spettacolo, ha accettato l’invecchiamento, certa che non tolga nulla alla sua bellezza, intesa nel senso più ampio possibile.

Proprio per questo, alle foto scattate sui red carpet in cui indossa eleganti abiti da sera (senza rinunciare a un tocco di sensualità), affianca sui social i selfie in tuta, senza trucco e senza filtri, completamente al naturale e coi capelli bianchi in vista. I segni visibili del tempo non sono un problema. Salma sta invecchiando con grazia, ha scelto la naturalezza. Proprio per questo è più che mai sicura di sé, a proprio agio, come solo una donna libera da condizionamenti può essere.

Leggi anche Elle Macpherson in bikini a gennaio: a 57 anni è icona di bellezza

Sui social ha condiviso con fan e follower un momento di relax. Si è tuffata nell'oceano per ritrovare se stessa e rigenerarsi. La 56enne negli scatti indossa un due pezzi giallo: reggiseno con fiocchetto tra le coppe e tanga coi laccetti sui fianchi. L'attrice è un'icona di bellezza senza tempo, difatti nei commenti i follower l'hanno sommersa di complimenti, chiedendosi quale sia il suo segreto per quella forma così smagliante.