Sabrina Ferilli senza trucco: la trasformazione dell’attrice prima e dopo il make-up Sabrina Ferilli è stata tra le grandi protagoniste di Sanremo 2022 e sui social continua a ricordare l’emozionante esperienza. Di recente ha condiviso alcuni scatti senza trucco poco prima di salire sul palco, dando prova del fatto che la sua bellezza è semplice e naturale.

A cura di Valeria Paglionico

Quella delle foto senza make-up è ormai una moda che ha travolto tutte le star, tanto che sui loro profili social è praticamente impossibile non trovare degli scatti in versione acqua e sapone. L'obiettivo? Dimostrare che la propria bellezza è naturale al 100%. L'ultima ad aver seguito la mania è Sabrina Ferilli che, a pochi giorni dall'esperienza sanremese, è tornata su Instagram per ricordare l'entusiasmo e l'adrenalina provata qualche ora prima di salire sul palco dell'Ariston. Piuttosto che tornare a parlare del tanto discusso "Ferilli Gate", ha preferito portare l'attenzione su alcune foto senza trucco, apparendo assolutamente meravigliosa anche al naturale.

Sabrina Ferilli, il trionfo della bellezza semplice

Sabrina Ferilli è stata tra le grandi protagoniste della 72esima edizione del Festival di Sanremo, in occasione della della finale ha ricoperto i panni di co-conduttrice, incantando tutti con la sua bellezza e con la sua eleganza. A differenza della maggior parte delle colleghe che l'hanno preceduta, ha sfoggiato solo due abiti sul palco (entrambi monocromatici), dando prova del fatto che la semplicità è la scelta migliore per essere raffinate e di classe. Cosa dire, invece, dei suoi make-up? Ha puntato su dei colori estremamente naturali ma, nonostante ciò, la trasformazione prima e dopo il trucco è evidente.

Sabrina Ferilli a Sanremo 2022

Le foto senza trucco di Sabrina Ferilli

A dimostrarlo è stata la Ferilli in persona, che su Instagram ha condiviso alcuni scatti realizzati nel backstage sanremese prima dell'intervento del make-up artist. Niente eye-liner, ombretto, rossetto o fondotinta, l'attrice non ha avuto paura di mostrarsi in una meravigliosa versione al naturale. Il risultato? Assolutamente impeccabile (anche se probabilmente si è servita di qualche filtro che ha reso i colori della foto molto brillanti). Nella didascalia l'attrice ha poi scritto: "Qualche momento prima del make up per Sanremo 2022 con i miei fiori e la mia routine per la pelle". Insomma, Sabrina va fiera della sua semplicità e non perde occasione per dimostrarlo anche sui social.