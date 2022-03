Chiara Ferragni senza trucco, la trasformazione prima e dopo il make-up Il segreto del successo di Chiara Ferragni? La spontaneità e ne ha data l’ennesima prova sui social, dove non ha esitato a mostrarsi prima e dopo la sessione di make-up: ecco le foto che mostrano la trasformazione dell’influencer col trucco.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la fashion influencer italiana più famosa al mondo, è capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca e non sorprende che le Maison facciano a gara per averla tra le prime file delle loro sfilate. Di recente ha preso parte alla Paris Fashion Week e, tra outfit grunge e tutine maculate, è riuscita a dettare legge in fatto di stile. Siamo abituati a vederla in pubblico con dei look curati nei minimi dettagli ma com'è "al naturale"? A rivelarlo è stata lei stessa sui social, dove spesso non ci pensa su due volte a immortalarsi appena sveglia con il viso completamente struccato: ecco le foto che mostrano la trasformazione col make-up.

Chiara Ferragni, la bellezza della spontaneità

Qual è il segreto del successo di Chiara Ferragni? La spontaneità e lo dimostra sui social, dove ogni giorno non ha paura di immortalarsi alle prese con la normale vita quotidiana, anche se questo significa realizzare delle Stories prima di sottoporsi alla sessione di trucco e parrucco. A curare i suoi beauty look è Manuele Mameli, il make-up artist che la segue da anni e che riesce sempre a esaltare al massimo la sua innata bellezza con ombretti colorati eye-liner e rossetti più o meno marcati. Questa mattina l'influencer è diventata protagonista di un esclusivo shooting fotografico ma prima di truccarsi si è mostrata "al naturale".

Chiara Ferragni prima del trucco

Le foto di Chiara Ferragni prima e dopo il make-up

La mania più seguita dalle star da qualche anno a questa parte è quella di postare sui social dei selfie senza make-up, così da dimostrare che la propria bellezza è naturale al 100%. Chiara Ferragni è solo una delle tante ad aver seguito il trend, mostrando addirittura la sua trasformazione prima e dopo il trucco per uno shooting fotografico. Inizialmente ha il viso al naturale e i capelli leggermente spettinati ma, dopo l'intervento di Mameli, sfoggia un beauty look impeccabile con mascara volumizzante, sopracciglia super definite, rossetto nude e mezzo raccolto ondulato. L'imprenditrice non è forse sempre meravigliosa al di là di ombretto, fondotinta e blush?

