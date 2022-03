Chiara Ferragni con maxi stivali di jeans e occhi truccati di nero: torna a Parigi con un look grunge Chiara Ferragni è tornata a Parigi accompagnata da Fedez e dai bambini. Il look scelto per la sfilata di Balenciaga è oversize e destrutturato, con un make up dark.

A cura di Beatrice Manca

Maxi trench, stivali che sembrano dieci numeri più grandi, smokey eyes e cappelli effetto bagnato: Chiara Ferragni è tornata alle sfilate di Parigi con un look completamente diverso dal solito, dark e quasi irriconoscibile. L'imprenditrice digitale si è goduta una vacanza a Disneyland Paris insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria. La famiglia Ferragnez ha trascorso alcuni giorni di relax al nuovo Marvel Hotel, visitando le varie attrazioni dedicate ai super eroi. Ora però è il momento di tornare al lavoro: Chiara Ferragni ha assistito alla sfilata di Balenciaga in un'inedita versione grunge.

Il look oversize di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata a Parigi accompagnata dalla famiglia al completo: tra una colazione con i bambini e una romantica cena con Fedez l'influencer ha ripreso i suoi doveri, presenziando alle sfilate. Primo appuntamento in agenda: lo show Autunno/Inverno 2022-23 di Balenciaga. Per l'occasione Chiara Ferragni ha sfoggiato un maxi trench destrutturato in un tessuto morbido (che molti sui social hanno paragonato a un accappatoio) abbinato a stivaloni in denim con la punta esagerata, come se fossero di diversi numeri più grandi.

Chiara Ferragni in Balenciaga

Il look "grunge" e oversize fa parte della collezione pre fall 2022 di Balenciaga, presentata attraverso delle polaroid vintage per sottolineare l'ispirazione anni Novanta.

Balenciaga pre fall 2022

Chiara Ferragni con un make up dark

Per completare il look Chiara Ferragni ha lasciato i capelli mossi e al naturale, effetto bagnato. Tutta l'attenzione era concentrata sul make up: al posto dell'eyeliner grafico o degli ombretti scintillanti l'influencer ha sfoggiato un ombretto nero marcato e netto, lasciando il resto del viso al naturale. Anche in versione grunge Chiara Ferragni dimostra di essere sempre glamour e al passo con le tendenze. Gli occhi "bistrati" sono stati lanciati da Julia Fox, ex fidanzata di Kanye West, durante le sfilate di Alta Moda a Parigi, e sono subito diventati tendenza: è ora di fare scorte di eyeliner!