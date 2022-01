Martina Colombari prima e dopo il make-up: la trasformazione dell’attrice con il trucco Quante sono le star che non temono di mostrare la loro trasformazione prima e dopo il make-up? Martina Colombari è una delle “coraggiose” e sui social ha documentato con due selfie in che modo il trucco riesce a cambiarla: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Sono ormai anni che i social sono diventati il mezzo di comunicazione più usato dalle star per mantenere un rapporto diretto con i fan. Complice il fatto che si possono condividere foto e Stories in ogni momento della giornata, i Vip non perdono occasione per mettere in mostra la "normalità" della loro vita quotidiana. In molte, in particolare, postano spesso degli scatti al naturale, così da dimostrare che la propria bellezza è naturale al 100%. L'ultima ad averlo fatto è stata Martina Colombari che, oltre a seguire il trend dei no make-up selfie, ha anche rivelato la sua incredibile trasformazione prima e dopo il trucco.

Le foto con e senza trucco di Martina Colombari

Quante sono le star che non hanno paura di mostrare come cambiano prima e dopo il make-up? Martina Colombari è tra le "coraggiose" e sui social ha realizzato un collage con due scatti, uno al naturale, l'altro truccata di tutto punto. Nel primo ha il viso libero da eye-liner, rossetto, fondotinta e correttore ma, nonostante il look acqua e sapone, è sempre meravigliosa. Nel secondo si è servita di mascara, matita sotto gli occhi, un tocco di rosso sulle labbra e blush sulle guance: oltre a esaltare i profondi occhi azzurri, ha anche uniformato e illuminato l'incarnato. Certo, la differenza prima e dopo il trucco è evidente, ma è chiaro che l'ex Miss Italia non ha nulla da invidiare alle colleghe ventenni: a 47 anni è più bella che mai.

Una foto di Martina Colombari senza trucco

Martina Colombari segue il trend del maxi fiocco

Il dettaglio che non è cambiata da una foto all'altra? L'acconciatura. Complice il fatto che è finita prima tra le "grinfie" del parrucchiere e poi del truccatore, Martina Colombari ha sfoggiato in entrambi gli scatti una pettinatura curatissima, sofisticata e bon-ton. Si tratta di una coda di cavallo alta e tiratia, arricchita da uno dei must-have di stagione, un romantico maxi fiocco di velluto total black. Sarà per merito dell'accessorio tra i capelli o perché semplicemente è splendida in ogni versione, ma la cosa certa è che la nota attrice italiana vanta una bellezza principesca e un'innata eleganza.