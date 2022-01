Nathalie Caldonazzo senza trucco al GF Vip: la trasformazione prima e dopo il make-up Nathalie Caldonazzo è una delle ultime entrate nella casa del Grande Fratello Vip e, come da tradizione, la domanda che il pubblico si pone è: com’è la showgirl senza trucco? Ecco le foto che mostrano la sua trasformazione prima e dopo il make-up.

Il Grande Fratello Vip è arrivato alla sua sesta edizione e continua a essere uno dei reality più seguiti della tv. Lo scorso mese il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che il programma continuerà fino a marzo ed è per questo che alcuni concorrenti, ormai già sfiniti, hanno deciso di mettere fine alla loro esperienza in anticipo. A sostituirli, però, sono arrivati dei nuovi coinquilini che sono riusciti a farsi notare fin dal momento in cui hanno varcato la tanto ambita porta rossa. Tra loro c'è Nathalie Caldonazzo, ex showgirl del Bagaglino, apparsa un tantino cambiata rispetto ai suoi "anni d'oro". Avete mai visto una sua foto senza trucco?

Nathalie Caldonazzo con gli occhiali scuri per "mascherare" il viso al naturale

È inutile negarlo, il momento che tutti gli spettatori attendono al GF Vip è quello in cui le star si struccano e rimangono "al naturale". Dovendo stare 24 ore su 24 sotto i riflettori, inevitabilmente rivelano i lati più nascosti della loro personalità e della loro quotidianità e la cosa genera non poco interesse tra il pubblico. La cosa che tutti si chiedono è: come cambiano i "vipponi" col make-up? Le "veterane" del reality sono ormai abituate a mostrarsi senza trucco, mentre per le new entry si tratta di una novità. È il caso, ad esempio, di Nathalie Caldonazzo, che al momento prova a stare il meno possibile di fronte le telecamere in versione acqua e sapone e, oltre a truccarsi fin dalle prime ore del mattino, usa spesso anche dei maxi occhiali scuri da diva.

Nathalie Caldonazzo senza trucco con i maxi occhiali

Com'è Nathalie Caldonazzo senza trucco

Così come praticamente tutte le coinquiline, anche Nathalie Caldonazzo è attentissima alla sua beauty routine quotidiana. In puntata appare sempre con dei make-up curati caratterizzati da eye-liner, rimmel, fondotinta e una linea di matita intorno alla bocca molto marcata. Com'è, però, in versione acqua e sapone? Dalle foto al naturale realizzate all'interno della casa del GF Vip, è evidente che la differenza non è abissale: fatta eccezione per delle sopracciglia folte e marcate (forse per merito di un tatuaggio permanente), la showgirl rimane splendida. Certo, rispetto agli esordi ha qualche segno del tempo sul viso, ma per il resto non sembra avere imperfezioni o inestetismi. Non fa forse concorrenza alle colleghe più giovani?