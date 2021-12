Nathalie Caldonazzo, le foto ieri e oggi: com’è cambiata la showgirl dagli esordi al GF Vip 6 Nathalie Caldonazzo è una delle nuove concorrenti del GF Vip 6 ma in quanti ricordano i suoi esordi in tv? Dai tempi del Bagaglino a oggi il suo aspetto è molto cambiato: ecco le foto che mostrano la trasformazione della showgirl col passare degli anni.

A cura di Valeria Paglionico

Nathalie Caldonazzo è stata tra le showgirl simbolo degli anni '90: ha fatto parte del Bagaglino e fin dagli esordi è sempre stata considerata un'indiscussa icona di bellezza, tanto che non sorprende che abbia avuto una lunga relazione con Massimo Troisi. Oggi ha 52 anni e, dopo varie esperienze ai reality, da L'isola dei famosi a Temptation Island, è tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6. In quanti ricordano com'era agli esordi? Nonostante con l'avanzare dell'età il suo aspetto sia un tantino cambiato, non ha perso il fascino irresistibile che da sempre la contraddistingue: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Nathalie Caldonazzo da giovane è stata una modella

Nathalie Caldonazzo è nata nel 1969 a Roma, è figlia della ballerina e coreografa olandese Leontine Snell e dell’imprenditore romano Mario Caldonazzo, dunque fin da piccola ha avuto degli stretti contatti col mondo dello spettacolo. Complice la bellezza mozzafiato che ha sempre vantato, ha lavorato come modella tra Roma e Milano fin da giovanissima.

Nathalie Caldonazzo da giovane

Dopo diverse esperienze in tv, sul finire degli anni '90 è sbarcata al Bagaglino, anche se è stata soprattutto la storia con Massimo Troisi ad averla resa nota (i due sono stati insieme dal 1992 fino alla morte dell'attore). Ha una figlia di nome Mia nata dalla relazione con l'imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano (ad oggi finita), mentre nel 2019 ha partecipato a Temptation Island Vip con l’ex-fidanzato Andrea Ippoliti, lasciato proprio al termine della trasmissione. Ad oggi sarebbe ancora single, sul suo profilo Instagram non ci sono infatti foto con presunti fidanzati.

Nathalie Caldonazzo con i capelli scuri

Nathalie Caldonazzo oggi, com'era prima del successo

Com'è cambiata Nathalie Caldonazzo nel corso degli anni? Non ha mai confermato o smentito alcun ritocco, dunque, nonostante col passare del tempo i segni dell'età stiano diventando evidenti, pare che abbia deciso di rimanere naturale al 100%.

Nathalie Caldonazzo a L’isola dei famosi

Fatta eccezione per un breve periodo in cui ha portato i capelli mori, è sempre rimasta fedele al biondo, anche se ha spaziato tra le più svariate tonalità, dal dorato al platino. Il dettaglio che non è assolutamente cambiato? Ancora oggi a 52 anni vanta un fascino irresistibile e un sorriso smagliante. Al GF Vip 6 riuscirà a far perdere la testa a qualche coinquilino?