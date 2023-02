La vita privata di Massimo Troisi: Jo Champa, Clarissa Burt e l’ultima compagna Nathalie Caldonazzo Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni il 19 febbraio. Scomparso quasi trent’anni fa, ha avuto nella sua vita delle storie particolarmente importanti con donne che, sempre, lo hanno ricordato con grande dolcezza. Tra i nomi più noti Anna Pavignano, Clarissa Burt e Nathaly Caldonazzo.

A cura di Ilaria Costabile

Massimo Troisi è stato uno dei grandi artisti del cinema italiano, regista di film indimenticabili che hanno segnato l'immaginario della comicità napoletana, avrebbe compiuto 70 il 19 febbraio, se non fosse scomparso quasi trent'anni fa, a causa di un problema cardiaco, a soli 41 anni. Dedicatosi completamente al cinema, e prima ancora al teatro e al cabaret, Troisi non aveva avuto figli e non ha mai avuto una moglie, ma tante sono state le donne che lo hanno affiancato nel corso della sua vita. Tra le storie più importanti e arrivate anche sotto i riflettori, ci sono quelle con Anna Pavignano, Jo Champa, Clarissa Burt e Nathalie Caldonazzo.

La storia d'amore e poi professionale con Anna Pavignano

Anna Pavignano e Massimo Troisi

Da metà degli Anni Settanta fino all'inizio degli Anni Ottanta Massimo Troisi fu legato ad Anna Pavignano. I due si conobbero durante la trasmissione "No Stop" dove lei figurava come comparsa, mentre conseguiva gli esami alla facoltà di medicina. Come raccontato dall'autrice in seguito alla scomparsa dell'attore, l'incontro con l'artista napoletano le cambiò la vita e i due sono sempre stati legati da una profonda stima e una vivida condivisione intellettuale, infatti lei è stata la sceneggiatrice di tutti i film di Troisi da "Ricomincio da tre" a "Il postino". La loro frequentazione, infatti, non si esaurì nonostante i due si fossero ormai lasciati, ma continuò dal punto di vista professionale. La loro storia è stata poi raccontata, proprio dalla Pavignano, nel romanzo autobiografico "Da domani mi alzo tardi".

La relazione con Jo Champa

Jo Champa

La storia d'amore tra Massimo Troisi e Clarissa Burt

Clarissa Burt e Massimo Troisi

L'incontro con Clarissa Burt avvenne a metà degli Anni Ottanta, quando la modella statunitense trovò successo in Italia, grazie anche all'appoggio di Francesco Nuti che l'aveva lanciata nel film "Caruso Pascoski (di padre polacco)". I due stettero insieme per tre anni e l'attrice l'ha sempre ricordato con incredibile affetto, sottolineando quanto fosse carismatico, simpatico e attraente, doti che non solo lei aveva individuato in Troisi e, di fatti, in qualche recente intervista aveva lasciato intendere che c'erano state alcune scappatelle da parte dell'attore che avevano portato la storia a deteriorarsi.

Nathalie Caldonazzo fu l'ultima compagna di Massimo Troisi

Nathaly Caldonazzo e Massimo Troisi

L'ultima storia d'amore di cui si è parlato anche sulle cronache rosa è quella tra il regista e Nathaly Caldonazzo. Il loro primo incontro avvenne in un ristorante romano e Troisi le chiese subito di prendere un caffé insieme. Da quel momento iniziò il loro legame, quando lei aveva appena 24 anni e lui 39, stettero insieme per due anni, gli ultimi vergati dalla malattia che man mano lo stava indebolendo. Fu lei, infatti, ad accompagnarlo in ospedale quando le sue condizioni peggiorarono, restando con lui fino agli ultimi attimi della sua vita. La showgirl ne ha parlato spesso, anche in alcune interviste, ricordandone lo spessore e l'umanità.

Massimo Troisi non aveva figli e non si è mai sposato

Troisi, quindi, nonostante abbia avuto storie importanti nella sua vita non è mai arrivato al punto di sposarsi e di avere dei figli. L'amore, però, come in gran parte dei suoi film è stato al centro del suo mondo e ha provato a parlarne attraversando tutti i registri possibili e diventando, a questo proposito, un cantore atipico del sentimento amoroso.