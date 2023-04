Rumer Willis in topless col pancione: la figlia di Demi Moore in gravidanza posa in slip e vestaglia Rumer Willis è arrivata quasi al termine della gravidanza e, così come fece sua mamma Demi Moore, ha voluto posare in topless col pancione: ecco lo scatto.

A cura di Valeria Paglionico

Rumer Willis sta vivendo un momento magico della sua vita: è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Derek Richard Thomas ed è letteralmente raggiante. Ha annunciato la gravidanza nel periodo di Natale, sfoggiando delle forme già molto evidente in alcuni dolcissimi scatti di coppia. Ora che la dolce attesa è arrivata quasi al termine ha deciso di seguire l'esempio della mamma Demi Moore e ha posato in topless con il pancione in primo piano. Perché lo ha fatto? Per lei nessuna copertina o shooting fashion, ha semplicemente deciso di diventare testimonial di un brand premaman.

Rumer Willis è una dea della maternità

Diventare mamma è un'esperienza magica e speciale per ogni donna e Rumer Willis lo sta capendo bene, visto che da qualche tempo a questa parte posa spesso col pancione in vista. Sebbene tra le star sia ormai un vero e proprio trend quello di realizzare dei servizi fotografici a fine gravidanza, lei ha deciso di aggiungere un tocco rivoluzionario alla "tradizione". Ha posato in versione iper sensuale ma non lo ha fatto per una copertina o per uno shooting fashion: è diventata testimonial di moda per un marchio premaman, si chiama Bumpsuit e le ha permesso di indossare alcune creazioni della nuova collezione.

Rumer Willis per Bumpsuit

Il sexy look premaman di Rumer Willis

La figlia di Demi è diventata protagonista di un meraviglioso scatto in bianco e nero, ha posato in topless in total black con indosso solo dei micro slip e una vestaglia oversize lunga fino ai piedi. L'ha portata completamente sbottonata col tessuto che le cade delicatamente sul seno, lasciando in bella vista il pancione ormai "esplosivo". La piega sciolta e liscia ha messo in risalto l'effetto shatush sui toni del biondo, i lineamenti del viso sono stati esaltati da un make-up naturale, l'espressione è serena e raggiante: Rumer è riuscita ad aggiungere un tocco iper femminile alla sua gravidanza. L'obiettivo? Spingere le donne ad "abbracciare" la bellezza della maternità.