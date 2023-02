Rumer Willis alza la t-shirt e mostra il pancione: si gode la gravidanza in tuta In occasione di San Valentino Derek Richard Thomas ha fatto una dedica social davvero speciale alla compagna Rumer Willis, approfittandone per mostrarla meravigliosa in versione premaman col pancione in primo piano.

A cura di Valeria Paglionico

Rumer Willis è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Derek Richard Thomas e non potrebbe essere più felice. Ha annunciato la gravidanza a sorpresa poco prima di Natale, condividendo sui social le sue prime foto col meraviglioso pancione in primo piano. Sebbene non ami documentare ogni dettaglio della dolce attesa su Instagram, di tanto in tanto fa qualche piccolo "strappo alla regola", mostrandosi in versione futura mamma. In occasione di San Valentino è stato il compagno a farle una dedica speciale, approfittandone per immortalarla ancora una volta con il ventre che diventa sempre più evidente ed "esplosivo".

La dolce dedica di Derek Richard Thomas a Rumer Willis

"Sei il miglior partner che potessi mai desiderare, amo stare con te. Grazie per aver creduto nei miei sogni, per aver riso alle mie battute e per aver sempre giocato con me. Sono così felice che tu sia quello che sei. Sei davvero così gentile, divertente, talentuosa, intelligente, sexy e saggia. Hai cambiato la mia vita per sempre, e in meglio. Sono oltremodo grato che riusciamo a creare una famiglia insieme. Grazie per aver cresciuto nostro figlio da zero, ho così tanta riverenza e rispetto per questo viaggio che stai facendo. Ci stiamo lavorando insieme, ma tu stai facendo tutto il lavoro pesante e io posso solo tifare per te, darti da mangiare tacos e apprezzarti. Non vedo l'ora di ballare in cucina con il nostro bambino. Voglio ringraziarti… per avermi permesso… di essere me stesso… di nuovo", sono queste le dolci parole che Derek ha dedicato a Rumer per San Valentino, lasciando senza parole i fan.

Rumer Willis mostra il pancione

Il look premaman di Rumer Willis è comodo

Derek ha condiviso un intero album di foto di Rumer per celebrare il suo amore per lei, anche se è stato soprattutto un breve video ad attirare tutte le attenzioni dei followers. La figlia di Bruce Willis e Demi Moore è in camera da letto e sfoggia un look premaman all'insegna dello stile cozy con pantaloni della tuta over e t-shirt a maniche corte, tutto in total black. La maglia riesce a contenere appena il pancione ed è proprio la star che la alza per mostrare il ventre in tutta la sua bellezza. Capelli sciolti e ricci, sorriso stampato sulle labbra ed espressione serena: Rumer non vede l'ora di diventare mamma e nel frattempo non può fare a meno di cullare con dolcezza il piccolo che porta in grembo.