Rumer Willis con l’abito premaman celeste: al compleanno di papà Bruce mostra il pancione Demi Moore e le figlie hanno raggiunto Bruce Willis per la sua festa di compleanno: Rumer ha mostrato il pancione che cresce con un nuovo stile folk e rilassato.

A cura di Beatrice Manca

Festa di compleanno in famiglia per Bruce Willis: l'attore, che soffre di una forma di demenza, ha spento 68 candeline circondato dall'affetto della sua famiglia allargata. È la prima apparizione in video dell'attore dopo la diagnosi. Alla festa erano presenti anche l'ex moglie Demi Moore e le figlie Scout, Tallulah e Rumer Willis, in attesa del primo figlio. La 34enne condivide ogni momento di questo periodo speciale sui social: dopo il look total black sfoggiato alla sfilata di Versace di Los Angeles ha cambiato stile, mostrandosi in versione casual e primaverile per la festa in famiglia.

L'abito premaman di Rumer Willis

Rumer Willis ha scelto un look premaman all'insegna della comodità per il compleanno del padre Bruce: ha indossato un abito celeste con scollatura a V e una delicata stampa a fiorellini bianchi che anticipa l'arrivo della primavera. Per ripararsi dall'aria pungente ha indossato un maxi cardigan in lana beige con i bottoni, completando l'outfit con un paio di sandali Boston di Birkenstock, comodi ma assolutamente di tendenza. Ha poi raccolto i ricci biondi in uno chignon alto sulla nuca: casual ma sempre glamour, Rumer Willis ha scelto uno stile più folk e rilassato per questi mesi della gravidanza.

Rumer Willis e Demi Moore al compleanno di Bruce Willis

Gli auguri di Rumer per Bruce Willis

Rumer sui social ha mostrato alcuni momenti della festa in famiglia, dagli auguri della moglie Emma Heming fino alla torta alla zucca (la preferita di Bruce Willis). Su Instagram ha condiviso una foto di lei bambina, in braccio al padre, con una dedica: "Happy Birtday Daddio – ha scritto – I love you the moon", espressione anglosassone che più o meno possiamo tradurre con "Ti amo alla follia". E poi ha aggiunto un piccolo incoraggiamento in questo periodo difficile: "Sei ancora il più figo".