Royal Family, la regola che le donne devono rispettare quando scendono le scale Sapete che la Royal Family impone delle precise regole da seguire quando si scendono le scale in pubblico? Naturalmente la rigida etichetta vale solo per le donne: ecco cosa prevede.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese è legata a una serie di tradizioni e di usanze che si tramandano da centinaia di anni e tutti a corte sono tenuti a seguirle in modo impeccabile. Non sorprende, dunque, che ogni volta che la rigida etichetta viene infranta si creino veri e propri scandali, da quando i reali "osano" darsi la mano in pubblico a quando accavallano le gambe in modo sbagliato. Alle donne, in particolare, non viene concesso nessuno strappo alla regola, basti pensare al fatto che Meghan Markle è stata definita spesso "ribelle" semplicemente per qualche piccolo errore commesso. In quanti sanno che esiste un preciso protocollo anche per scendere le scale?

Le Royals seguono delle lezioni per scendere le scale

Qualche tempo fa Kate Middleton è diventata famosa con il "Princess Shuffle", ovvero una sorta di "balletto" che si è ritrovata a fare per spostarsi senza dare nell'occhio mentre era in posa per una foto ufficiale. La cosa ha dimostrato che i Royals pensano davvero a tutto: hanno delle rigide regole da seguire praticamente per ogni aspetto della vita, dal come mangiare al come camminare, fino ad arrivare al come salutare. In quanti sanno che le donne reali devono seguire delle lezioni anche per imparare a scendere dalle scale in modo giusto? Il motivo è molto semplice: è necessario essere preparate a ogni possibile inconveniente, dallo scendere le scale con i tacchi a spillo al farlo con il vento che alza la gonna oppure di fronte a una miriade di paparazzi.

Le reali non possono guardare le scale mentre scendono

Come scendere le scale nel modo giusto

Per scendere le scale con un portamento regale impeccabile bisogna innanzitutto non guardare mai dove si mettono i piedi, il mento va tenuto sempre parallelo al suolo e lo sguardo dritto in avanti. Se c'è una ringhiera, ci si può poggiare per aiutarsi a non cadere ma in caso contrario è necessario tenere le mani lungo i fianchi, il tutto senza mai rinunciare al sorriso a favore di camera. Per i membri maschi della famiglia reale l'impresa è decisamente meno ardua, visto che non solo indossano pantaloni e scarpe basse ma non devono neppure rispettare queste regole. Per fortuna, però, possono aiutare le consorti in caso di necessità. In quanti credono ancora che essere una reale sia come vivere in una fiaba?

Leggi anche Niente profumo e piega sempre fresca: le regole beauty imposte alle donne della Royal Family