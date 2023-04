Kate Middleton diventa virale: cos’è il balletto “Princess Shuffle” che spopola su TikTok Avreste mai immaginato che un giorno Kate Middleton sarebbe diventata virale su TikTok? La principessa è diventata protagonista di un originale balletto chiamato Princess Shuffle: ecco per quale motivo sta spopolando.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton non è solo una delle principesse europee più amate al mondo, è anche un'indiscussa icona di stile che riesce a trasformare ogni capo che indossa in un must. In quanti, però, avrebbero mai immaginato che sarebbe stata capace di diventare virale su TikTok? Questa volta però il cosiddetto "Effetto Kate" non c'entra nulla, si parla di lei per il "Princess Shuffle". Si tratta di una sorta di balletto che la principessa ha inconsciamente creato durante un appuntamento istituzionale di qualche anno fa ma che solo di recente ha cominciato a fare il giro del web, trasformandola in una vera e propria TikToker: ecco quali sono i passi da eseguire per replicarlo.

Com'è nato il Princess Shuffle

Era il febbraio del 2022 quando Kate Middleton volò a Copenaghen da sola per una visita ufficiale: venne invitata a palazzo reale dalla regina Margrethe II e, come da tradizione, si lasciò immortalare al suo fianco insieme alla nuora Mary Donaldson. Le tre si disposero di fronte i fotografi l'una accanto all'altra ma la principessa inglese, credendo di essere di essere un po' troppo distante dalle colleghe, si avvicinò a passetti molto discreti. Oggi, a oltre un anno di distanza, quei micro movimenti con cui lasciò scivolare i talloni sono finiti su TikTok e hanno dato vita a un divertente video virale che ad oggi conta più di un milione di visualizzazioni e 50mila like.

Kate Middleton poco prima del Princess Shuffle

Kate Middleton e il balletto "improvvisato"

Il balletto "improvvisato" di Kate Middleton è stato ribattezzato con il nome Princess Shuffle e fa riferimento proprio al movimento con cui la principessa "trascina" i piedi per spostarsi di pochi centimetri. Su TikTok basta cercare queste due parole chiave per capire che sono molti gli utenti che provano a replicare quei passettini a casa ma la cosa che in pochi sanno è che il "ballo" risulta essere tutt'altro che semplice da eseguire, soprattutto se fatto su un tappeto e con i tacchi alti come Kate. Insomma, il Princess Shuffle è da provare assolutamente se si vuole ottenere un boom di views: in quanti proveranno a imitare la reale britannica durante la loro prossima foto in compagnia degli amici.