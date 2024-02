Rose Villan debutta a Nuova Scena: lancia il rap show con il look che si abbina ai capelli Su Netflix è arrivato Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, l’attesissimo rap show con Rose Villain, Fabri Fibra e Geolier. La cantante ha partecipato a diversi eventi promozionali, dando l’ennesima prova di essere un’indiscussa icona di stile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Su Netflix è arrivato Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, l'attesissimo rap show che vuole trovare i nuovi nomi destinati a dominare il mondo della musica italiana. I grandi protagonisti sono i giudici Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier, che in questa prima parte della serie selezionano alcuni talenti tra Milano, Roma e Napoli per poi portarli alla fase delle Auditions, registrata ai Magazzini Generali di Milano. Nelle ultime ore Rose Villain, reduce dal successo sanremese con Click Boom, è apparsa spesso in pubblico per promuovere l'evento e ancora una volta ha sorpreso con dei look contemporanei e glamour.

Rose Villain indossa le catene

A poche dal lancio della serie di Netflix dedicata alla nuova scena rap italiana, Rose Villain è stata ospite di Radio Deejay insieme a Fabri Fibra. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile: dopo i minidress di fiori e le tutine fascianti di Sanremo, questa volta ha abbinato il look al colore turchino dei capelli. Ha indossato un completo a fondo blu elettrico ma decorato con delle catene celesti, per la precisione un coordinato con casacca oversize e gonna a portafoglio lunga fino alle caviglie. Non poteva mancare il dettaglio sexy: un paio di stivaletti neri stringati sul davanti e con un vertiginoso tacco a spillo.

Rose Villain con Fabri Fibra a Radio Deejay

Il look dall'animo rock di Rose Villain

All’evento ufficiale di presentazione della seria Rose Villain ha cambiato ancora una volta stile. Niente più colori accesi e dettagli sensuali, ha puntato su un mood super rock con una giacca di pelle oversize. Si tratta del classico chiodo con fibbie e zip, è in alter mat e fa parte della collezione Spring/Summer 2024 di Stella McCartney. Per completare il tutto l'artista ha scelto un paio di pantaloni larghi in verde militare, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e lisci, mettendo in risalto la tintura celeste. Eye-liner "allungato", rossetto mattone e blush definito: Rose ha ancora una volta dimostrato di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile

Rose Villain in Stella McCartney