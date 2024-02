Perché Rose Villain ha i capelli blu Rose Villain ha debuttato a Sanremo 2024 come concorrente e si è fatta notare per l’audace colore della sua chioma, suo segno distintivo. Perché la cantante milanese ha scelto questa tinta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Rose Villain nel corso della finale di Sanremo 2024

Rose Villain è stata una delle concorrenti della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo e con il suo brano Click Boom! ha conquistato la 27ª posizione in classifica. La kermesse canora è stata l'occasione per la cantante di farsi conoscere dal grande pubblico come pop star, essendo prima più attiva nel campo del rap, lo scorso anno ha avuto modo di salire sul palco dell'Ariston duettando con Rosa Chemical, mentre durante l'estate 2023 ha raggiunto il successo grazie alla hit Fragole, panna e champagne, il featuring con Achille Lauro. L'artista non è riuscita a classificarsi tra i primi posti, nonostante una canzone in cui desse prova della propria estensione vocale, tuttavia, ha conquistato il pubblico grazie ai suoi look sensuali e a quel caschetto blu che la caratterizza.

Rose Villain in Balenciaga

Chi è Rose Villain, la cantante dai capelli blu

Rosa Luini (vero nome di Rose Villain, ndr) è nata a Milano nel 1989. Figlia di Franco Luini, fondatore e CEO di Tucano, un'azienda famosa per la produzione di borse da lavoro, accessori e custodie, si trasferisce appena diciottenne negli Stati Uniti per studiare musica, prima a Los Angeles, dove si diploma al conservatorio, e poi a New York dove conosce Andrea Ferrara (in arte Sixpm), produttore discografico che diventerà suo compagno di lavoro e di vita. Il singolo presentato al Festival, infatti, è stato realizzato proprio in collaborazione con il marito.

Rose Villain e Gianna Nannini nel corso della serata delle cover

Lo stile di Rose Villain

Durante la competizione dedicata alla canzone italiana l'artista milanese ha messo in mostra il proprio stile, oltre che le sue capacità musicali. Sul palco ha portato in scena look accattivanti, mai banali, da quello tridimensionale di Marni alla tuta aderente firmata Balenciaga ha dato prova di carattere. Durante il duetto con Gianna Nannini nella serata delle cover, inoltre, ha scelto un abito bianco Sportmax tempestato di cristalli, abbinato a un paio di lunghi guanti di seta, accessorio protagonista di questo festival. Immancabili, inoltre, sono sempre i suoi capelli blu, la firma della cantante, che li sfoggia e li rivendica con orgoglio.

Rose Villain

Perché Rose Villain si tinge i capelli di blu

A salire sul palco con i capelli tinti di blu anche Loredana Bertè, alla quale i capelli di Rose Villain possono sembrare un omaggio. In realtà pare che il caschetto corto sui toni dell'azzurro sia ispirato a un personaggio dei cartoni animati: Bulma, che in Dragon Ball porta la stessa acconciatura. La cantante sfoggia un bob bicolor che parte da una base scura per poi diventare sgargiante.

Rose Villain con Rosa Chemical a Sanremo 2023

La chioma è spesso messa in risalto da un wet look, tendenza del momento che dà l'impressione che i capelli siano bagnati. "Al momento, è il colore che mi accompagna da più tempo. I capelli azzurri mi hanno portato fortuna, perciò, ho intenzione di tenerli ancora per un po’", ha raccontato in un'intervista ad Amica quando le è stato chiesto come mai avesse scelto questa tonalità per Sanremo 2024.

Rose Villain