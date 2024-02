Chi è il padre di Rose Villain, proprietario di un celebre marchio di borse e accessori Rose Villain (Rosa Luini) è figlia del designer Franco Luini, amministratore delegato e fondatore di un noto brand italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rose Villain in nella prima serata di Sanremo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche se tutti la conoscono con lo pseudonimo Rose Villain, il vero nome della rapper è Rosa Luini. La cantante è per la prima volta in gara al Festival di Sanremo col brano CLICK BOOM!, un debutto che fa seguito la partecipazione del 2023 accanto a Rosa Chemical nella serata delle cover. Il cognome Luini è noto nel mondo della moda. La 34enne, infatti, è la figlia di un imprenditore che ha fondato un famoso brand italiano.

Chi è il padre di Rose Villain

Rose Villain è la figlia del designer Franco Luini, fondatore e CEO del brand Tucano. L'azienda è nota nel settore fashion, in particolare per quanto riguarda la produzione di borse e custodie per il lavoro, il viaggio e il tempo libero. Il marchio ha una storia cominciata a Milano nel 1985. Oggi alla sede principale di piazza Castello, si sono aggiunte altre quattro filiali operative internazionali con base a New York, Dongguan, Bangalore e Mendrisio.

Franco Luini

La storia di Tucano

Inizialmente Tucano si rivolgeva prevalentemente al mercato informatico, producendo alla fine degli anni Ottanta le prime borse per trasportare i computer. A tutti gli effetti, Luini ha individuato un mercato vergine in cui si è imposto come pioniere. È stato lui a pensare alle prime soluzioni per PC compatto. Risale a quel periodo il lancio del leggendario Apple Macintosh Plus ideato da Steve Jobs (correva l'anno 1986). Poi il brand ha proseguito la sua storia disegnando borse, zaini e custodie per i prodotti tecnologici che via via apparivano sul mercato quindi MacBook, iPhone, iPad. Non è tutto. Tucano è stata anche la prima azienda italiana a puntare sui porta CD e sui mousepad, i tappetini per il mouse.

Borsa Tucano

L'azienda oggi

L'azienda oggi punta molto sulla sostenibilità. Dal 2017 Tucano utilizza materiali riciclati dalla plastica o compostabili, per la produzione di un catalogo ecosostenibile in linea con le nuove normative europee. La strada intrapresa è quella di una produzione responsabile ed etica, in ogni fase, così da ridurre gli sprechi e gestire correttamente i rifiuti.