Rosa Chemical cambia look: si fa crescere i baffi e dice addio al make up Il cantante di Made In Italy è un vero trasformista e sui social mostra una nuova evoluzione di stile: camicia in pelle, viso senza trucco e…un accenno di baffi!

A cura di Beatrice Manca

Dopo il successo del Festival di Sanremo il rapper Rosa Chemical si gode un breve periodo di relax prima di iniziare una serie di concerti che, tra aprile e maggio, lo porteranno a Roma e Milano. L'artista ha conquistato le classifiche con il suo brano Made in Italy e con il suo stile anticonformista, libero da qualsiasi tabù e pregiudizio. La libertà che canta nei suoi brani è anche il suo manifesto di stile: il guardaroba di Rosa Chemical è genderless, eccentrico e in continua evoluzione, proprio come lui. L'artista in questi giorni ha stupito i fan con una nuovo look: si sta facendo crescere i baffi!

Le mille trasformazioni di Rosa Chemical

Impossibile trovare una definizione per lo stile di Rosa Chemical. Perfino il suo stylist Simone Folli, in un'intervista a Fanpage.it, lo ha definito "sfaccettato e dinamico". Ama giocare con la moda (era in prima fila alle ultime sfilate milanesi) e con il make up, ma ha spiegato ai fan che il segreto della sua skincare è un'alimentazione sana e che non ha mai fatto alcun ritocco estetico. Dopo le apparizioni all'Ariston con total look Moschino ispirati al bondage e capelli pettinati all'indietro ‘effetto bagnato', Rosa Chemical è tornato in tv con i boccoli. Ora sui social si mostra in una versione ancora diversa, da cowboy.

Rosa Chemical via Instagram

Rosa Chemical si sta facendo crescere i baffi

Sui social Rosa Chemical ha mostrato l'ultima giravolta di stile: look total black con camicia in pelle nera e capello Borsalino, capelli al naturale, gioielli argentati e viso senza make up, uno dei sui tratti distintivi. Ma il dettaglio che più ha incuriosito i fan è l'accenno dei baffi: il cantante ha spiegato in un'intervista a Rtl 102.5 che ama la sua ‘baby face', quindi terrà il viso senza barba ad eccezione dei baffi: "Chiamatemi Miguel", ha concluso scherzando.