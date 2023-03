Rosa Chemical è rifatto? Il rapper svela la verità sul ricorso alla chirurgia Rosa Chemical ha risposto alle domande dei fan, curiosi di sapere i suoi segreti di bellezza. Ha chiarito anche la questione chirurgia: ha fatto dei ritocchini?

A cura di Giusy Dente

Dopo aver partecipato a Sanremo in qualità di ospite l'anno scorso e in qualità di cantante in gara quest'anno, il rapper Rosa Chemical è pronto per dare avvio al suo primo tour nei club. Il cantante, che si è imposto come uno dei protagonisti principali di questa edizione della kermesse, da aprile sarà in giro per l'Italia, toccando in concerto diverse città. La sua notorietà è cresciuta, dopo l'esperienza sul palco dell'Ariston. È riuscito a far parlare di sé ancora prima di esibirsi: il brano scelto per la gara è stato addirittura diventato oggetto di polemica in Parlamento, perché parla di libertà sessuale. Il suo stile queer e lo spirito anticonformista hanno conquistato il pubblico, che ora è curiosissimo di sapere tutto su di lui.

Rosa Chemical è un beauty addicted

Il rapper ha una vera e propria passione per la moda. È stato ospite della Fashion Week e in passato ha sfilato per Gucci. La Maison, nota per l'estetica fluida e genderless, lo ha scelto come modello e lo ha voluto in passerella proprio per il suo stile queer e anticonformista. I look del rapper sono un inno alla libertà, lontano da ogni stereotipo, da ogni imposizione sociale. Il 25enne ama mostrarsi per ciò che è: non si lascia condizionare dalle aspettative altrui, non è ossessionato dal voler piacere a tutti i costi. Prima del successo il suo modo di vestire, il suo aspetto e i suoi gusti lo hanno messo al centro della discriminazione.

La musica è stata un'ancora di salvezza per prendere consapevolezza di sé e mostrarsi esattamente per ciò che è. I fan sono molto incuriositi dal suo aspetto e dal suo stile, spesso gli chiedono il significato dei numerosi tatuaggi ma anche i suoi segreti di bellezza. La pelle liscia e i lineamenti del viso definiti hanno portato qualcuno a pensare allo zampino del chirurgo. Proprio perché non ha nulla da nascondere ha chiarito anche questo aspetto.

Leggi anche La trasformazione di Rosa Chemical

I segreti di bellezza di Rosa Chemical

Incuriositi dalla pelle liscia e levigata del rapper, i fan gli hanno chiesto quali fossero i suoi segreti di bellezza. Ha promesso ai follower di spiegare nel dettaglio la sua routine e la sua skincare, ma nel frattempo ha dato una dritta: "Tutto comincia da un'alimentazione sana". Rosa Chemical ha chiarito le idee anche a chi gli ha chiesto di un possibile ricorso alla chirurgia. Il 25enne ha smentito i ritocchini. Una volta per tutte ha detto: "Sono esattamente come mamma mi ha fatto".