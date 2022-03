Roger Balduino, tutti i tatuaggi del naufrago a L’isola dei famosi e il loro significato Roger Balduino è il modello brasiliano tra i naufraghi della nuova edizione de L’isola dei famosi. Sulle spiagge dell’Honduras non esita a mettere in mostra i muscoli scolpiti e i numerosi tatuaggi che ha sparsi sul corpo: ecco sa raffigurano e il loro significato simbolico.

È partita una nuova edizione de L'isola dei famosi e sono moltissimi i vip più o meno noti che sono volati in Honduras per vivere come naufraghi per qualche settimana. Tra i più giovani c'è Roger Balduino, un modello di origini brasiliane che non è particolarmente celebre in Italia ma che nel suo passato ha diverse collaborazioni con brand importanti, primo tra tutti Dolce&Gabbaa. Ora spera di usare il reality come un "trampolino di lancio" per la sua carriera. Bellezza mozzafiato, muscoli scolpiti, sguardo profondo, oltre a vantare un fascino irresistibile ha anche il corpo ricoperto di tatuaggi: ecco cosa raffigurano e il loro significato simbolico.

La clessidra tatuata sul braccio

Roger Balduino ha diversi tatuaggi sul corpo ma i più appariscenti ed evidenti sono quelli sul braccio destro. Sulla parte esterna dell'avambraccio ha impresso con l'inchiostro indelebile una clessidra total black, qual è il suo significato? Sebbene non lo abbia mai spiegato il prima persona, disegni simili vengono associati allo scorrere del tempo, alla necessità di cogliere l'attimo e godersi a pieno ogni momento della vita.

Roger Balduino ha il tatuaggio di una clessidra sul braccio

Il tatuaggio sul bicipite

L'altro tatuaggio che Roger mostra sempre quando è senza maglietta è quello che gli ricopre il bicipite. Raffigura una cartina stilizzata con un aereo che la sorvola e sopra una enorme bussola, dunque è un chiaro riferimento alla sua passione per i viaggi.

La bussola tatuata sul braccio

La cartina tatuata sul polso

La bussola con l'aereo non è l ‘unico disegno impresso sul corpo di Roger che fa riferimento alla sua passione per i viaggi, ha anche un altro tatuaggio dedicato alla cosa. Si trova nella parte interna del polso ed è una cartina del mondo stilizzata, ovvero della quale sono stati realizzati solamente i contorni.