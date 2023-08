Rihanna rivendica il lato sensuale della maternità: la nuova collezione è dedicata alle mamme Savage x Maternity è la linea pensata da Rihanna per le mamme, nata dalla sua esperienza personale.

A cura di Giusy Dente

C'erano una volta gli abiti premaman: nati per coprire, per nascondere, per tenere il corpo sotto strati e strati di tessuto. Quel senso di "vergogna" che ha accompagnato la maternità per molto tempo, Rihanna lo ha preso e lo ha rivoluzionato, scegliendo una strada completamente diversa. Per nulla intenzionata a rinunciare alla propria sensualità e convinta che questa parola non abbia nulla di sconveniente, se associata a una gravidanza, ha sempre mantenuto intatto il suo stile audace. Lo ha fatto quando era incinta del primogenito e lo ha fatto col secondo. In entrambi i casi ha scelto di mostrare il suo corpo in trasformazione, rompendo l'ultimo dei tabù: sentirsi sexy anche col pancione. Ha puntato su scollature, trasparenze, pancia nuda, capi aderenti e fascianti e lo ha fatto sempre con consapevolezza, risultando bellissima proprio per questo: perché perfettamente a proprio agio e sicura di sé. Dalla sua esperienza personale è nata una nuova collezione pensata proprio per le mamme.

Savage x Maternity: Rihanna pensa alle donne e alle mamme

L'avventura imprenditoriale di Rihanna del mondo fashion e beauty si è rivelata un enorme successo sin dall'inizio. La cantante ha lanciato prima Fenty Beauty, una linea di cosmetici affiancata poi da Fenty Skin, una linea dedicata esclusivamente prodotti per la cura della pelle. Poi è stata la volta della rivoluzionaria linea di biancheria intima Savage x Fenty, pensata in chiave fortemente inclusiva con taglie fino alla 4X. Il messaggio è chiaro: permettere a tutte le donne di esprimere la propria sensualità, il proprio lato più audace e selvaggio (come suggerisce il nome del brand), a prescindere dai centimetri, oltre gli stereotipi e i canoni di bellezza imposti dalla società.

Da queste premesse si sviluppa anche la new entry: Savage x Maternity. L'esperienza della maternità, il modo di vivere il rapporto col corpo e i suoi cambiamenti, ha portato Rihanna a volersi dedicare anche alle mamme, consapevole di quanta pressione ci sia nei confronti dei loro corpi prima e dopo il parto. La nuova collezione è stata già annunciata sui social e vede come testimonial proprio Rihanna e il suo primogenito RZA. "Non i reggiseni premaman di tua mamma" si legge nella descrizione.

Leggi anche Rihanna in copertina col pancione: con la tutina effetto nude trionfa la sensualità in gravidanza

Si tratta infatti di modelli pensati per le esigenze delle donne di oggi, per coniugare comodità e praticità (imprescindibili), ma ispirati a quelli sexy di Savage x Fenty. Le bralette, per esempio, sono state progettate per essere gestite con una sola mano, hanno fermagli e cinghie per facilitare il momento dell'allattamento, con apertura ampia che si estende dai capezzoli alle ascelle. In più, c'è anche una T-shirt oversize che sfacciatamente recita sulla stampa frontale: "Make More Babies" ("fate più bambini"). "La nuova capsule mira a portare fiducia e conforto alle mamme in ogni fase del loro viaggio. Voglio ricordare alle persone che si può canalizzare la sensualità e sentirsi bene mentre si è un genitore" ha detto Rihanna a Vogue.